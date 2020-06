Más allá de tratarse en esos casos, de una asistencia profesional destinada a los jugadores que componen la mayoría de los planteles, los Preparadores Físicos (por lo menos la mayoría), tenían en claro que de sus clubes no iban a obtener ningún beneficio económico.

Sin embargo transmitieron a cada futbolista, un trabajo físico para desarrollar «en la medida que se pueda».

Se interpreta que en algunos casos, no faltaron los que lo hicieron y otros simplemente no.

Ahora, tras asumirse en la Liga Salteña de Fútbol la decisión de suspender toda la actividad posible (o no), desde varios «profes» del medio, la «contraorden»: dejar sin efecto la rutina expuesta. La actividad de los jugadores en materia de adecuación física deja de guardar relación con los planes.

Responsabilidad de los Preparadores Físicos ya al margen: ellos también tiraron la toalla.

Asimismo entre martes y miércoles los contactos no faltaron entre directivos clubistas y Directores Técnicos, a los efectos de imponerlos oficialmente de la resolución asumida.