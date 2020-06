El debate abierto en medio de la resignación colectiva, frente a la decisión de no jugar.

El lunes que pasó, con la toma de posición a nivel de la Liga Salteña de Fútbol: bajar el pulgar a la temporada 2020. Sin la «A», «B», «C», Fútbol Femenino y Consejo Único Juvenil.

El 10 a 4 en la votación final, echó por tierra determinada expectativa que pareció ser sostenible en algún momento, pero que encontró un escollo «a mar y tierra»: la imposibilidad de jugar fútbol oficial con aficionados en los escenarios.

Una manera de bloquear la senda y ahogar la chance, en función de costos para nada accesibles, a la hora de ser absorbidos.

Frente a la marea adversa, la decisión ejecutada. Tras ello, voces que se alzaron y alguna polémica ardiente también. Para varios en el frente del cuestionamiento, «se debió aguardar por lo menos un mes más». Otro apunte: «se trató de una toma de posición apresurada».

Al decir del DT de Santa Rosa, Gustavo Piegas a EL PUEBLO: «no se intentó nada para evitar».

De todas maneras, queda en claro y como sentencia para no eludir, es que más allá de la vigente pandemia, la dirigencia interpretó a cabalidad que «jugar sin público, es inviable»

EL TIROTEO REAL

Con los medios de prensa como eje y las redes sociales también. Las redes abarcadoras a la cuenta de todos: libre opinión, aunque se desconozcan razones. Pero se opina igual. Lectura de comentarios en todas las direcciones posibles. Vale la pena rescatar una de esas tantas opiniones. En este caso, no parece faltar sentido de profundidad. Hasta el hueso mismo.

«No tengo dudas que el doble discurso siempre anda en la vuelta, y a veces no se dice el todo, sino una parte. Porque los que ahora reclaman porque no se jugará, son los mismos que no ponen un solo peso para los clubes. Son los mismos que se hacen socios y cuando llega el cobrador, se esconden para no pagar. Son los mismos que dicen querer al club, pero que no te compran una rifa ni medio pollo por fin de semana. Esos son los que ahora reclaman por la suspensión del fútbol, entonces que no vengan a transformarse en víctimas de una decisión opuesta a lo que creen, porque durante años sólo buscan sacar una ventaja, sin tener la más mínima consideración hacia las institstituciones. Si alguien piensa que estoy equivocado, que me lo diga»