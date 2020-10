Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, no necesitan ninguna presentación. Sin embargo, el hecho de reconocer dichos nombres más que un «mérito» nos debería permitir cuestionarnos qué tanto conocemos o hablamos de casos empresariales locales. Pareciera que gratuitamente se genera un fenómeno que nos termina llevando de forma consciente o inconsciente a «construir figuras que inspiren».

Casos tan populares como los de Apple, Facebook y Microsoft, se terminan repitiendo hasta el hartazgo como «ejemplos» tanto en aulas universitarias y programas de apoyo al sector empresarial.

Sin embargo, hay un «empresariado silencioso», a la vuelta de la esquina, que pocos conocen.

¿Quién conoce las historias empresariales de su lugar? ¿Cuán «ejemplo» terminan siendo los emprendedores locales? ¿Dónde están los «Messi» del empresariado local? ¿Por qué tanta «parafernalia empresarial ruidosa» para ayudar a crear y gestionar negocios?

El objetivo del presente artículo para Link de El Pueblo es motivar al lector a replantear la importancia que tiene el concepto de los «modelos empresariales» e introducir sobre el impacto de jerarquizar el empresariado local, aquel que genera riqueza, valor y empleo en el lugar en el que vivimos.

¿Nadie es profeta en su tierra?, más allá de la importancia que tiene «mostrar» hacia la opinión pública los que están haciendo «las cosas bien», la asociación casi automática de aplaudir modelos de empresario que poco en verdad se parecen a las realidades locales, termina generando dos situaciones, algo patológicas por cierto: por un lado, la aún insuficiente capacidad que tienen los espacios que buscan apoyar al sector productivo de llegar a todo el espectro empresarial, y por otra parte, la falta de palancas, como lo son modelos, referentes, que contribuyan a acelerar la construcción de una cultura de emprendimiento.

La percepción de que «buenos empresarios» son aquellos que hablan desde un pedestal y hacen cosas que «solamente unos pocos hacen», si bien puede motivar a algunos, seguramente a muchos otros, y éstos últimos son los más, terminará haciéndolos concluir que el camino empresarial no es para ellos.

Aprendiendo a crear y gestionar negocios

«Gestión de ventas», «Liderazgo empresarial», «Innovación aplicada a los negocios», maestros y sus libritos sobran, abundan.

No significa ello que todos sean innecesarios o no agreguen valor, pero a pesar de ello, en los contrastes entre las teorías y la práctica, emergen los necesarios baños de realidad que terminan por terminar haciendo admirar a aquellos empresarios anónimos que quizás aún no han podido dedicar tiempo y recursos a procesos de mejora de gestión, pero a pesar de ello, han sabido a ensayo y error sacar a flote y timonear de buena forma sus negocios.

Si bien a la larga o a la corta, de forma empírica es posible encontrar relaciones entre la inversión en capacitación aplicada y los resultados empresariales, hay un lugar en el que termina quedando en jaque aquel proceso de formación que no logra efectividad y que en lugar de sumar, termina por ser contraproducente.

Los cursos de formación empresarial, aunque busquen orientarse a la práctica, a lo concreto, muchas veces pueden resultar «prolijas oratorias de epopeyas» en la que no es ilógico terminar percibiendo que se dice sin «ton ni son» una larga lista de frases prearmadas, muchas enlatadas con las que se busca explicar lo complejo:

«Hacer foco porque el que mucho abarca poco aprieta», «es fundamental controlar porque si no, no se puede gestionar algo que no se controla», «las cosas se pueden hacer por amor o por plata, y los negocios es algo que se hace por plata», «si quieres cambiar los resultados, no repitas siempre lo mismo», por citar apenas algunos ejemplos.

No obstante, entre lo que se dice, cómo se dice, y lo que efectivamente se hace, generalmente aparecen importantes diferencias en las que el emisor de tan «románticas visiones del mundo de los negocios» queda expuesto si opina de algo que no sabe.

A partir de ello, una nueva pregunta: ¿qué ocurre con los que emprendieron sin esos «circos de formación empresarial»?

Aquellos que no salen de la trinchera

Los programas de apoyo al sector empresarial más tarde o más temprano, terminan generando una red de vinculaciones que se retroalimenta.

El mero hecho de formar parte de la red como un nodo, lleva a que se acceda quizás, con más facilidad, a nuevas oportunidades e información de interés.

No obstante, aunque la efectividad de dichos espacios termine atrayendo como un imán a «nuevos emprendedores» que anteriormente no estaban dentro del «circuito de apoyos empresariales e instrumentos», siempre todo esfuerzo de llegar a «todos» termina siendo insuficiente. No porque no se quiera apoyar a algunos frente a otros, sino que termina por emerger la noción de aquellos que están, pero quizás hasta en un anonimato, por alguna u otra razón pasan más desapercibidos, silenciosos.

A partir de lo descripto en el párrafo anterior, la noción de que no todos «salen de la trinchera», y que en cambio, se mantienen haciendo foco en todo lo relativo a la producción y comercialización, y todo aquello, no necesariamente lo hacen mal, al contrario: lo hacen de manera eficiente.

Imagine por un momento el lector a todos aquellos empresarios y empresarias que a lo largo de las décadas lograron a base de mucho esfuerzo, algunos en la adversidad, a pesar de todo, salir adelante con sus proyectos e ideas.

Y es justamente alrededor de éste punto que aquellos que no salieron de la trinchera, que están en el pie de guerra, apagando incendios, haciendo lo urgente aunque desde los pasillos de la academia se hable a veces sin ninguna mala intención, pero desde una situación de comodidad, de «hacer lo importante cuando lo urgente aturda», terminan por hacernos repensar la verdadera asertividad con la que se los «busca ayudar».

Refritos de conceptos

Primero se hablaba de Calidad Total, más tarde todo decantaba en la importancia de la innovación, luego el foco estuvo en la digitalización de los negocios y de forma más reciente el «mesías» si se parece a algo, seguramente se parezca a la Sostenibidad de los emprendimientos.

Sin poner la lupa en detalles cosméticos del refrito de conceptos en el que más tarde o más temprano, se genera una milimétrica variación en la forma de decir lo que antes decíamos con otras palabras, termina siendo trascender el «ruido» y no perder de vista que al final de todo modismo, toda ayuda legítima a una empresa debería sencillamente contribuir a una mejora en su productividad y competitividad, sin ello, los medios y fines se habrían confundido y algo se habría hecho mal.

Hay un paralelismo entre los empresarios que están en el «anonimato» al que hacemos mención y la batería de soluciones que por un motivo u otro, no terminan haciendo match.

En la ingeniería de «cajas herramientas» a su vez, pareciera haber una suerte de esos «refritos» que ocurren en función de determinadas tendencias y hechos, y desde allí, la búsqueda de generar en el empresario esa atención que permita llevar al empresario a su profesionalización, a una mejora en la forma que tiene de hacer lo que ya hace bien o sobre lo que tiene interés de cambiar.

Empresarios nacionales, entre el anonimato y la exposición

Uruguay en más allá de algunas cuestiones tales como el manejo de la pandemia del COVID-19, podría resumirse y posicionarse alrededor de cuestiones como la carne o su sector agropecuario, sin embargo, el fútbol es por lejos, el principal factor por el cual se lo reconoce.

Detrás de las figuras de cada momento, Diego Forlán, Luis Suárez o Edinson Cavani, hay una trayectoria, un camino que no empezó ayer ni tampoco hace pocos años, gran parte de los logros en el fútbol tienen de manera directa o indirecta un aspecto no menor sobre el cual se sostiene: lo cultural.

Los niños y jóvenes, en Uruguay, es muy probable que conozcan y terminen «respirando» el fútbol y lo que significa éste deporte a partir del valor social e importancia que tienen sus «actores de reparto».

Sin embargo, aunque por analogía puedan existir varios «Suárez» de las empresas, no necesariamente los niveles de exposición son iguales, al contrario; muchos son anónimos, y en ese proceder otras tantas veces silencioso, es que ocurren esas distancias, brechas, que terminan ocasionando que el efecto positivo que podrían despertar en «lo cultural» sea más incipiente.

A modo de conclusión

Los «modelos empresariales» locales juegan un papel fundamental en el efecto contagio e inspiran a las nuevas generaciones del sector empresarial.

A partir de allí, una afirmación que termina dando un lugar de relevancia a los «mentores» y «casos de éxito locales» en el fomento del emprendedurismo. No obstante, tal como se mencionaba en el artículo, aquí radica el dilema que lleva a buscar entender las causas e implicancias que trae consigo el anonimato empresarial, y que paradójicamente, en varios casos, no necesariamente cree necesitar de forma urgente un acompañamiento técnico, ni tampoco tiene otras motivaciones para «hacer ruido» o en todo caso «ser ejemplo» y por lo tanto, inspirar.

En más de una ocasión hemos hecho referencia al valor relativo del largo plazo para cuestiones relativas a la supervivencia del sector privado.

Sin embargo, en los «modelos empresariales» se juega un partido que no se resolverá hasta dentro de unas décadas, momento en el cual se podría incidir en las tendencias sobre el interés de emprender por oportunidad, porque se quiere y así se lo valora, y no como una forma de sobrevivir, de generar ingresos por falta de acceso a un empleo dependiente.

Quizás sea momento de romper el mito de «los exitosos» y en lugar de ello, hablar de las historias que permitieron luego de varios golpes, y fracasos, salir adelante o en todo caso, al menos haberlo intentado, allí ya hay algo que es bueno, allí hay muchas cosas pero más que nada lo que hay es coraje.

Lic. Nicolás Remedi Rumi