La exhortación realiazada por el gobierno ante la pandemia del Coronavirus es no salir de casa.

Instituciones, periodistas, comunicadores, medios de prensa, empresas, comercios, grupo de jovenes, han realizado videos, audios, piezas de publicidad, explicando el por qué es impotante la menor circulación posible de las personas en las calles.

Es recurrente el paso de un patrullero de la Policía con un parlante solicitando que los vecinos eviten la aglomeración y que permanezacn es sus casas es la postal de una pelicula que hemos visto en el cine o en la televisión pero era imaginable que de la noche a la mañana sucedería en nuestra ciudad.

Hay servicios esenciales que tienen que seguir o personas que tienen un comercio, oficio o trabajo y no tienen opción de ningún tipo de cobertura o subsidio que le permita no trabajar.

Estas personas, día a día, salen de sus casas a cumplir con su tarea, el trayecto diario es quizá siempre el mismo, tratando de tomar todos los recaudos para cuidarse y cuidar a los demás.

Hay una parte de la sociedad que puede quedarse en casa, ellos no.

Cuidacoches coinciden en que «está bastante complicado todo»: circulan menos personas y con menos plata

Se pasó de ganar unos $ 800 o $ 900 diarios a $ 50 o $ 100

Los cuidacoches instalados en diferentes puntos de la ciudad con los que pudo dialogar EL PUEBLO recientemente, coinciden en que estos días la recaudación diaria ha bajado considerablemente. Esto debido a que la circulación de gente en las calle es bastante menor, pero también a que las personas que sí lo salen demuestran que su situación económica no es para nada buena, lo que redunda en que lo que pueden aportar para quienes cuidan sus vehículos es muy escaso.

Gonzalo Olivera se dedica a cuidar motos en la avenida Batlle y Ordóñez casi Diagonal Centenario, frente por frente a la entrada principal del Banco República del Salto Shopping. En conversación con este diario dijo que «estoy en este lugar desde que se inauguró el Shopping (año 2000), es decir, al mes que abrió el Shopping, yo ya estaba acá trabajando».

Consultado sobre cómo ve la situación actual desde su lugar de trabajo, comentó: «estos días está bastante complicado todo. Hay muy poco movimiento por el tema del virus y acá tenemos además el problema de que los comercios del Shopping están cerrados, todas las tiendas cerradas, casi todo en realidad… Así que la vamos llevando poco a poco. El tema del Shopping cerrado me mató. La gente anda también con menos plata y se entiende que a veces no pueda (pagarles más) por la situación que se está viviendo en general; pero lo cierto es que nuestro ingreso bajó bastante, bastante… ya no se hace lo mismo que se hacía antes. Ahora sólo da para ir manteniéndonos nomás, porque lo que pasa es que si no trabajamos no tenemos para la diaria. Por ejemplo, con lo que sacamos no nos dan los recursos como para comprar esos elementos sanitarios como barbijos o guantes. En estos día estuve viendo si podía comprar esas cosas para tener acá, veremos. Algo que me gustaría aclarar, porque hay gente que cree otra cosa equivocadamente, es que nosotros no recibimos ningún sueldo, ni de la Intendencia ni de ningún tipo, nosotros sólo ganamos el día a día».

Gente con miedo

«Se nota que mucha gente está con miedo, con recelo», dijo Olivera, y narró que «hablás con la gente y hay algunas personas que ya cuando las vas a atender te dicen: de lejos… de lejos nomás. Yo pienso que hay que tener conciencia de cuidarnos un poco más, pero…(piensa), también creo que hay que tener fe en el de arriba, y con que tomemos las precauciones diarias alcanza».

Los que no están trabajando

Asimismo, dijo el entrevistado que «hay compañeros en la zona que no están trabajando, por ejemplo acá a la vuelta, en la explanada de AFE (por avenida Blandengues), enfrente a la terminal los compañeros hace más de dos semanas que no trabajan, porque la gente no llega, al no haber casi movimiento en terminal, no hay trabajo. Y hay compañeros que pagan alquileres, que tienen gurises chicos, está complicado».

JOSÉ ALBERTO QUIROGA: «En lo económico estoy complicado y todo está así»

En la misma parada de motos, en momentos en que Olivera no puede estar, lo cubre José Alberto Quiroga, quien también dialogó con EL PUEBLO para brindar su visión sobre el tema. «He notado estos días mucho menos gente, claro, la mayoría de los comercios cerrados, y eso se siente en el trabajo nuestro, nosotros estamos sacando 50 o 100 pesos por día, cuando antes se sacaba 800 o 900», expresó.

¿Qué escucha principalmente decir a la gente?

Acá se escuchan varias cosas; la mayoría de la gente se muestra apurada para salir de una vez a andar, salir con los niños a una plaza o a un parque, a divertirse. Lo que noto también es un poco de miedo. Acá igualmente está más transitado ahora, hubo días mucho más tranquilos, es como que ahora se le empezó a pasar un poco el miedo a la gente y se empezaron a largar un poco más. Pero la gente anda con menos plata, ahora vi que la mayoría estaba contenta cuando iba a cobrar sus jubilaciones por ejemplo, pero no fue lo que esperaban, porque descuentos de créditos, de tarjetas. En lo económico, yo en particular estoy complicado, y todo está así.

Rojo Pasión” el gastronómico, otro de los rubros fuertemente golpeados

El rubro gastronómico es otro de los que podía pensarse como esencial, lo que implicaría la necesidad de su permanencia en actividad. Sin embargo, EL PUEBLO dialogó cel propietario de uno de los lugares clave en la “movida” de Salto en ese sentido, en la Zona Este

ANÍBAL CORREA, PRINCIPAL DE “ROJO PASIÓN”: TRABAJANDO MÍNIMAMENTE Y SIN

EMPLEADOS

Aníbal Correa, un experimentado empresario de nuestro medio, es el principal del restaurante “Rojo Pasión”, ubicado en la intersección de Blandengues, Agraciada y la Diagonal Centenario, corazón de la Zona Este. Al iniciar el diálogo para este informe decía: “Según los proveedores que me abastecen viniendo acá o donde yo voy a comprar, el peor rubro es el gastronómico. No está trabajando nadie”.

Concretamente sobre el funcionamiento de su comercio estos días, expresó: “Yo tengo toda la gente en seguro de paro, estoy trabajando solo y contrato un delivery. Es espantoso. No viene nadie; fíjate que allí (señala una pizzería cercana) tampoco hay nadie, y ahí (señala un carro de venta de frankfurters ubicado enfrente) antes había cola para comprar y ahora hay una sola persona; la gente no sale y está bien que no salga. Como la mayoría está casi todo el tiempo en la casa, supongo que cocinan, porque ni el delivery marcha… Yo hago viandas a mediodía también y eso fue algo que bajó estrepitosamente, la verdad que muy mal”.

Ingresos mínimos y gastos fijos que cubrir

“Al estar trabajando muy solo –prosiguió Correa- trato de pensar poco, pero igual te trabaja la cabeza: tenés gastos fijos como alquiler, luz, agua, BPS, DGI, sueldos de quienes trabajaron el mes pasado que esta semana que entra hay que pagar… Los ingresos son mínimos, lo que ingresa es para reponer lo poco que se vendió el día anterior y hacer un menú para el día siguiente. Tampoco podés subir los precios, porque si no se vende menos todavía”.

Concordia venía afectando…pero…

Por otra parte, se refirió Correa a esta situación: “La verdad es que no hay nadie. Ya nos venía afectando la ida a Concordia, no por los precios de Concordia sino por el cambio. Yo fui a ver y los precios allá son iguales a los de acá, la diferencia era el cambio, o sea, si una pizza allá vale 300 pesos argentinos, pagabas 250, o si la cerveza valía 200, pagabas 100; no eran más bajos los precios sino que favorecía el cambio. Entonces muchos iban a dar una vuelta y ya comían allá. Pero de esa veníamos saliendo, o queriendo salir, la veníamos remando… y nos cayó esto. Para peor te dan un préstamo de 12 mil pesos, que no me alcanza ni para pagar la luz…En síntesis, estoy con el local vacío, sin empleados y reitero que he hablado con los proveedores y dicen que este es el rubro más afectado, así que vamos a ver cómo nos arreglamos, pero la verdad que es espantosa la situación”.

Finalmente, al observar que el tránsito en esa esquina tan particular de Salto era intenso, sobre todo de vehículos, reflexionó Correa: “estoy sorprendido de la cantidad de gente que anda en la calle; no tienen conciencia de lo que puede pasar si nos descuidamos…”.

En T.E.A.A.R toman las mayores precauciones y tratan de salir a la calle lo menos posible

Servicios de refrigeración momentos

Hay momentos que es inevitable tener que salir, fundamentalmente aquellas personas que cumplen ciertas tareas que requieren que los servicios continúen funcionando.

Tal es el caso de T.E.A.A.R., empresa que desde hace 14 años se dedica al mantenimiento y reparación de todo lo que tiene que ver con refrigeración tanto freezers, cámaras de frío, aires acondicionados, etc.

Luis Ubal, principal de la empresa fue consultado por EL PUEBLO para este informe, respecto a cómo se viene desarrollando su actividad luego de la aparición del Covid-19 y las recomendaciones por parte de las autoridades para prevenir el contagio y propagación del mismo.

En este sentido comentó que el servicio que cumple en ciertas ocasiones tiene que seguir trabajando porque por ejemplo, hay clientes como los laboratorios, o hemoterapia que necesitan que el freezer funcione correctamente, mencionó además lugares que cuentan con cámaras de frío si bien en este caso no lo tiene T.E.A.A.R como cliente, pero el Hospital por ejemplo tiene la morgue que tiene cámara de frío y necesita que continúe funcionando.

Por otra parte indicó que los comercios siguen funcionando y los supermercados y otras empresas cuentan con heladeras y freezer que, en el caso de que necesiten ser reparados, inevitablemente tendrán que requerir este servicio. De esta manera, Ubal explicó que continúan trabajando, no con temor, sí con ciertas precauciones, por ejemplo cuando van a domicilio particulares, los propietarios les preguntan cómo se manejan y en este sentido “uno trata de cuidarse lo más que puede, pero el virus está en todas las superficies de contacto e inevitablemente para realizar cualquier servicio tenemos contacto con las superficies, el guante y los tapabocas protegen hasta cierto punto por lo cual nos protegemos, tratamos de cuidarnos nosotros y de cuidar a los demás”.

A propósito de ello citó como ejemplo lugares donde tienen que ir a reparar aires acondicionados donde hay gente en cama que está operada y tienen que hacer el trabajo de todas maneras y tratando de molestar lo menos posible.

En otro orden explicó que en la empresa continúan trabajando de la misma forma, con el mismo personal, con la diferencia de que tratan de salir lo menos posible, en este sentido juntan trabajo, si un día tienen cinco o seis servicios que no son urgente, los juntan con los del día siguiente y andan un solo día en la calle. Otra de medidas es realizar trabajos dentro del taller, de esta manera también “nadie queda son trabajo y continuamos sirviendo a la sociedad”.

Tomando sus recaudos, canillitas continúan su labor y agradecen a los clientes

Desde hace casi 30 años, la familia de Gladys Flores de Maidana se dedica al reparto de diarios, y es, hasta hoy su único ingreso.

Quien inició la venta, fue su hijo “Lalo”, cuando tenía 12 años, que hoy tiene 41 y continúa haciéndolo. Junto a él se sumó el resto de la familia y es esa su fuente de ingresos, por lo cual hoy con las precauciones del caso, siguen con su tarea a diario.

Tanto Gladys como sus hijos que la ayudan en el reparto -ya que hace cinco meses falleció su esposo Gerardo Maidana que también cumplía la misma tarea- no tienen miedo de salir a trabajar. La gente a veces se sorprende y le dice “¡Ay señora! ¿Usted sale?, a lo que ella responde “bueno tengo que salir, es mi trabajo”.

Explicó que no tiene miedo del coronavirus, si bien toman recaudos, tratan de salir, repartir los diarios y volver a su casa. Para prevenir el contagio, usan alcohol en gel y al volver se sacan la ropa, se dan un baño y continúan con su vida habitual, aunque sin salir sin que sea sumamente necesario.

Gladys y sus hijos tienen sus clientes a quienes agradeció especialmente ya que continúan comprando aunque unos cuantos se han borrado, pero “es comprensible, y si Dios quiere esto va a pasar y van a volver”.

“Se ha bajado en un 90% fácilmente, en lo que refiere a la venta diaria”

Oscar Díaz – El Kiosco – Plaza Artigas

Oscar Díaz es el propietario de El kiosco ubicado en Plaza Artigas. Con él dialogó EL PUEBLO, respecto a las repercusiones que han vivido como pequeños comerciantes ante la notable baja en el flujo de clientes, como consecuencia de la cuarentena y el prácticamente nulo transitar de gente en uno de los espacios públicos más concurridos de nuestra ciudad.

¿Cómo viene repercutiendo en su comercio la actual situación por la que atravesamos?

El trabajo en sí en el negocio ha bajado en un 90% fácilmente, en lo que se refiere a la venta diaria. Por tal motivo, en las horas que hay más movimiento se trata de manejar el horario para estar allí, porque, además, tenemos clientes fijos que van siempre por cosas como por ejemplo el 5 de Oro, recargas, etc., son clientes específicos que queremos seguir atendiéndolos, y, como no se forma aglomeración porque van de a uno, es posible cumplir.

Tratamos de seguir abiertos porque, en estos momentos en que la situación económica está limitada al máximo, y se va a limitar mucho más, es necesario continuar.

Y es toda una cadena que se va formando. Por ejemplo, los proveedores, los vendedores que tenemos que, vienen, con la mejor voluntad, por supuesto, pero que al ser su único trabajo y ser a comisión, con las bajas ventas se les complica; otros tienen otro trabajo. En estos momentos no se justifica comprar más mercadería, manejándonos hasta el momento con lo que tenemos. La verdad que se siente el tema económico, y, a nosotros, nos causa cierta impotencia, a veces, por nosotros y por ellos. Por eso decía que es una cadena, donde si el comerciante no genera recursos, el que trabaja y vive de una comisión de venta, tampoco los obtiene. Es muy complicada la situación.

¿Cuál es el flujo normal de gente?

La clientela normal depende del movimiento que generen los ómnibus, y el flujo de gente en la plaza que va por esparcimiento. Durante todo el año es importante, ya sea en verano o en invierno, no varía. Siempre hay movimiento en la plaza, a no ser por esta situación en que vemos que puede ir una persona, pero está un rato sentada y se va.

El que no hayan clases en primaria y secundaria también bajó el número de clientes, totalmente.

Se justifica, como le decía, porque hay que continuar, pero, en estos momentos, son solamente los ómnibus los que lo posibilitan. Por ejemplo, la semana que viene, los días en que no habrá líneas, no vamos a abrir, porque es más el gasto que genera en electricidad (heladeras, aire, luz), que lo que se puede generar de ventas.

¿Qué perspectivas tiene en un futuro inmediato?

Estamos esperando que esta situación se revierta lo antes posible; pero, también sabemos que, donde pase un mes o dos, uno puede recurrir a pedalear los pagos, pero, al tercero, donde se empiecen acumular los pagos, va a ser muy difícil.

Nosotros hemos venido asesorándonos respecto a lo que respecta al BPS y demás, y estamos realizando determinados trámites. Pero, entendemos que, si bien estamos de acuerdo con lo hecho hasta el momento, no es suficiente. Por mejor voluntad que tengan las autoridades, yo creo que esto excede todo. Porque, todo lo que se pudo ganar en un tiempo, luego se va a perder, por lo que le decía de los pagos, uno o dos meses de perdón, sirven, pero después.

Por ahí es una lectura no muy positiva pero, es una realidad.

Lo que debemos reconocer es que la Intendencia nos exoneró del pago de bromatología este mes, lo cual también ayuda. No decimos ni estamos en contra, reitero de lo hecho hasta ahora; simplemente nos preocupa el después.

“Estamos arriesgando el contagiarnos y trabajando a pérdida; si no tenemos alguna ayuda del gobierno, vamos todos los taxímetros a endeudarnos muy mal”

Walter Omar y Nicolás Araújo – Taximetristas

EL PUEBLO dialogó con Walter Omar Araújo y su hijo Nicolás, quienes son respectivamente propietario y administrador de una empresa familiar de taxi de más de 35 años de trayectoria en el medio local. Los mismos manifestaron su lógica preocupación por la coyuntura por la que atraviesa el país en general y Salto en particular, a raíz de las medidas de aislamiento adoptadas por el gobierno como consecuencia del Coronavirus, que ha golpeado de forma sistemática el campo laboral de diversos sectores, realidad de la que no es ajeno dicho sector. No divisando una pronta solución a la merma del flujo de clientes y, con ello, a la inmediata recuperación, situación que podría llevar a la quiebra de algunas empresas, aspiran a la sensibilidad del gobierno, priorizando en estos momentos, lo esencial.

¿De qué manera ha repercutido en la demanda del servicio de taxi la baja circulación de personas a causa de la cuarentena establecida por la pandemia del coronavirus?

Previo al Covit 19 – Coronavirus, se realizaban aproximadamente 15 viajes por turno con una recaudación aproximada de $2000 pesos por turno. En estos momentos, hubo algunos turnos de 12 horas cada uno en los cuales no se hizo ningún viaje, y en los turnos qué se realizaron viajes, fueron entre 2 y 3 viajes con ingresos inferiores a $ 500 pesos.

¿Y en cuanto a los gastos tanto de funcionamiento de la empresa como en la economía familiar?

Tenemos qué pagar de impuestos aproximadamente $ 600 pesos por día; después pagar el combustible, más el mantenimiento del vehículo y, además, tenemos que pagar los servicios como UTE, OSE y ANTEL, sumado el alimentarnos.

¿Qué perspectiva divisan a futuro; creen en una eventual recuperación a mediano plazo?

Estamos arriesgando el contagiarnos y trabajando a pérdida. En una palabra, vamos directo a la quiebra como empresa. Lo que recaudamos lo estamos utilizando para la alimentación y, después, veremos qué hacemos con los impuestos, facturas de los servicios del Estado y tarjetas que teníamos de gastos ya contraídos anteriormente.

En una palabra, si no tenemos alguna ayuda del gobierno, vamos todos los taxímetros a endeudarnos muy mal, con todas las consecuencias que ese lleva.

Por el coronavirus, “debimos actualizar y ajustar nuestros protocolos de limpieza”

Para conocer las impresiones de quienes tienen que trabajar en el rubro de la limpieza e higiene de los distintos lugares donde las personas solían o suelen encontrarse, EL PUEBLO dialogó con Lilia Paiva, directora general de la empresa “Cleaning Service. Tecnología y Experiencia”, que cuenta en su plantilla con cuarenta y cuatro trabajadores.

- ¿Cómo ha incidido en el trabajo que realizan la llegada del coronavirus a Salto?

– El coronavirus nos afecta y afectará, por un buen tiempo. Es un virus para el cual debimos actualizar y ajustar nuestros protocolos de limpieza. Los funcionarios de Cleaning Service, limpiadores, administración y dirección, no podemos parar. Desde la dirección se solicitó a los trabajadores extremar las medidas seguridad personal y de limpieza. Cleaning Service brinda un servicio esencial, lo que no nos permite parar.

- ¿Qué medidas de seguridad han adoptado para con sus trabajadores?

– En cuanto a las medidas son el uso de guantes, mascarillas y antiparras (las últimas cuando el servicio lo requiera), lavado frecuente de manos, uso de alcohol y lavado permanente del uniforme de trabajo.

- ¿Cómo los ha afectado esta crisis?

– En lo económico afecta bastante atento a que hay servicios que se suspenden, por otro lado, los insumos suben y esto lleva a tener que reestructurar todo. Por el momento, Cleaning Service tomó la decisión de no despedir ni enviar trabajadores al seguro de paro. Haciendo frente a un gran esfuerzo económico, la empresa decidió mantener su plantilla tal como venía funcionando, otorgando las licencias ya programadas e intentando que los trabajadores sufran el menor impacto posible en lo que a lo económico se refiere.

– Mencionó que debieron modificar sus protocolos de trabajo…

– Así es. Estamos trabajando con un protocolo que nos envía el Ministerio de Salud Pública.

- ¿Cómo han enfrentado sus trabajadores esta crisis sanitaria?

– Por suerte tenemos un equipo de trabajadores de muy buena calidad humana, hay quienes nos acompañan desde el comienzo, desde el 2006. Son trabajadores comprometidos con la tarea que realizan, aunque todos sabemos que a veces es bastante ingrata, poco valorado y respetado nuestro trabajo. Notamos que el personal está muy interesado en el tema, realizan consultas, sugerencias, siguiendo los protocolar y solicitando información.

- ¿Cómo se imagina el día después, cuando todo pase y el coronavirus no sea más que una anécdota?

– El día después va a ser muy muy difícil. Será un nuevo comienzo, como se dice vulgarmente, será barajar y dar de nuevo. Van a quedar secuelas económicas importantísimas. De todas formas, tenemos la convicción que retomaremos nuestro trabajo con nuestros clientes adaptándonos a sus requerimientos y poder volver al ritmo normal lo antes posible.

Fumigaciones durante Semana de Turismo

Durante la Semana de Turismo las tareas de fumigación se realizarán de lunes a viernes, como viene sucediendo desde el inicio de esta importante tarea que ejecuta la Intendencia de Salto en el marco de la campaña contra el dengue.

El lunes 6 de abril, los funcionarios municipales trabajarán en la zona restante de barrio Ceibal: entre Orestes Lanza, 25 de agosto, Juan Harriague y Wilson Ferreira Aldunate, además de barrio Los Ingleses y las dos cooperativas de viviendas por Orestes Lanza al este de Gobernador de Viana.

El martes 7 será el turno de Termas del Daymán, La Chinita y Jardines del Daymán.

El miércoles 8 trabajarán en Arenitas Blancas y Villa Maguey y el jueves 9 regresarán a la zona que fue fumigada inicialmente para repetir el itinerario hasta completar nuevamente todos los barrios y zonas de la ciudad. Tanto el jueves como el viernes 10 se realizará la fumigación en los barrios céntricos delimitados por Julio Delgado / Juan Carlos Gómez, Juan Harriague, Gobernador de Viana / Blandengues y Armando I. Barbieri.

Además, en el transcurso de la semana, los vehículos equipados con sistema de fumigación aplicarán el producto en Parque José Luis.

Todos los trabajos se realizarán en el horario de 4 a 6 de la madrugada.