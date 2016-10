PUEBLO LAVALLEJA. – Por Yamandú Leal.

Seguimos hablando con gente del flamante campeón de fútbol de la Liga “Juan Antonio Lavalleja”.

En esta oportunidad el diálogo de EL PUEBLO es con JORGE SILVA, el “muñeco” para los amigos. Fue jugador de Huracán por varias temporadas y dejó mucho por la institución. Hoy su gente vive intensamente cada domingo cuando en la verde gramilla de las distintas canchas de la zona comienza a rodar el esférico.

¿Qué nos puedes decir de este campeonato que está festejando toda la gente de Huracán después de 19 años esperando este momento?

“Correcto lo tuyo, me inicié jugando en este club pero estando ya con algunos años encima. Jugué muchos partido con Huracán y nunca se nos dio la posibilidad de salir campeón. Luchábamos siempre, sudamos la casaca al máximo. Llevo en el alma y en el corazón todo esto que rodea al club. Cuando jugué me sentí muy seguro y tranquilo pues sabía que dejaba todo mi esfuerzo en la cancha. En aquellos tiempos nadie te reprochaba nada. Un buen día tuve que dejar de jugar, pero me gustó ayudar desde afuera. Ahora una traída nueva de casacas para ayudar a estos “gurises”.

-Jorge Silva trae camisas nuevas y el cuadro sale campeón, ¿Puede ser una señal?

“Correcto sí, junto al apoyo de barraca Suárez, gente que nos da una mano en todo lo que les pedimos, podemos pensar que esto de las casacas nuevas y el título logrado es algo así como un milagro. Yo diría que más bien arrasaron con todos los campeonatos, primera y reservas, acumulado, en fin. Todo estuvo muy bien trabajado pero es de interés destacar el grupo de jugadores que se pudo juntar este año, todos los chicos muy unidos y tratando de lograr lo mejor por el cuadro y por su parcialidad. Ojalá esto continúe por muchos años”.

-Le ponemos punto final a la nota. Dejamos a Jorge que siga disfrutando del festejo. Recién había terminado el partido. Corrió a abrazar a los flamantes campeones.