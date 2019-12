Los médicos cubanos fueron parte fundamental de la llamada «Operación Milagro» que le permitió volver a ver a 90.000 uruguayos

Los principales dirigentes del Frente Amplio salieron al cruce de una nota publicada en el diario El País y defendieron la gestión del Hospital de Ojos «José Martí» que funciona bajo la égida de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Un informe de ese matutino sostiene que seis de los nueve médicos cubanos que operaban a pacientes uruguayos perdieron la prueba para revalidar sus títulos en la Escuela de Posgrados de la Facultad de Medicina.

«Una nueva tapa infame de El País. Pone en dudas una respuesta asistencial para atacar un proyecto exitoso que garantizó los derechos de 95.000 uruguayos y uruguayas y cuestiona sin ningún fundamento la formación de la medicina cubana. El Hospital de Ojos es un Centro Docente Asociado (CEDA) por resolución de la Escuela de Graduados y el Consejo de la Fac ultad de Medicina. Los médicos residentes uruguayos se forman con los especialistas cubanos que se pretende cuestionar en su formación técnica. En doce años de funcionamiento del Hospital de Ojos NO hay una sola denuncia por mala praxis o cuestionamientos a la calidad y los resultados asistenciales», escribió en sus redes sociales el asesor del presidente de ASSE, Miguel Fernández Galeano.

El exministro de Salud Pública y actual senador electo, Daniel Olesker, se preguntó su la «campaña» busca «cortar con tanta solidaridad».

«Participé de todo el proceso del Hospital de Ojos desde el inicio. Conocí la solidaridad, la destreza y la vocación de enseñar, de los médicos cubanos.

Y compartí, con miles, el volver a ver. Sin $$$, antes, no podían. ¿Con esta campaña pretenden cortar con tanta solidaridad?», afirmó.

La senadora por el Partido Socialista, Mónica Xavier, fue inlcuso más allá y denunció «que una operación de prensa e intereses corporativos no sean excusas para que el próximo gobierno le ponga fin».

En la misma sintonía opinó el expresidente del Sindicato Médico Uruguayo, Julio Trostchansky, quien calificó el artículo de «tendencioso» y sostuvo que «no recoge la realidad del Uruguay donde en el sistema existen muchos médicos que sin tener título de especialista actúan como tal ante la falta de recursos humanos en el número adecuado».

Por redes sociales también se expresó el diputado el diputado José Carlos Mahía que le pidió al próximo gobierno respetar el accionar actual del hospital.

«Esperemos que el próximo gobierno respete una de las políticas públicas de mayor sensibilidad del Frente Amplio: la operación milagro. Miles de personas pudieron ver por primera vez GRATIS, por este acuerdo con Cuba».

El director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apezteguía, fue más directo y escribió: «Preparando el terreno para dejar ciegos a los que no pueden pagar. Corruptos».