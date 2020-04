Prolongado silencio entre el Colegio y la dirigencia del fútbol, mientras el presidente no duda en la razón clave si de los jueces se trata

«El que me conoce sabe que digo lo que pienso. No soy de andar ocultando. Porque además pienso que decir lo que a veces no está bien, es una manera de corregir».

-Se reconoce tu franqueza.

«Por lo tanto digo que no hemos tenido contacto con nadie de la Liga. Ni con neutrales ni con delegados. Solo sabemos de la continuidad de este Colegio y de las complicaciones que podemos tener si todos los campeonatos se desarrollan a la misma vez o en los mismos días. Un tiempo atrás lo dije en EL PUEBLO: el número de jueces es insuficiente».

-Para colmo de males, determinadas bajas serán inevitables.

«Como en los casos de Héctor la Cruz, Héctor Moreira y Enrique Kurowski. Llegaron al límite de edad. El hecho es que OFI no les renovará el carné de habilitación».

-¿Definitivamente al margen los tres de la Liga Salteña de Fútbol?

«No. Existe una posibilidad: que en el Consejo Superior se los habilite para integrar ternas en partidos del Consejo Único Juvenil. Si se aprueba, podemos contar con ellos, pero en Primera División».

-Queda claro. Menos jueces.

«Ahora la suma es de 27. Por supuesto que con ese número no se puede contemplar todos los calendarios. Es fundamental que quienes realizaron la Escuela el año pasado superen el examen pendiente, para que se nos de la seguridad de poder contar con ellos también».

-Con los nuevos que ingresarán, ¿se supera este cuesta arriba?

«Parcialmente. No es una solución de fondo. Por eso también es fundamental que la Escuela de Jueces vuelva a funcionar este año, para posibilitar que se inscriban interesados. Tenemos tres Instructores de OFI en Salto. ¿Qué mejor que eso para alcanzar lo que se pretende?»

LOS AFANES VIGENTES

Semanas atrás, antes de bajarse la cortina por efectos de la pandemia, cuando en el Consejo Superior se resolvió votar la continuidad del Colegio de Jueces.

NÉSTOR MARTÍNEZ VITAL en la presidencia, más la suma de los que se alinearon el año anterior. Estructura con base y proyecciones que no faltan, para que la jerarquización de los jueces se constituya en vigencia.

«Tener además de los jueces, el afán de mejorar en cada caso. ¿Si están entrenando en la medida que se pueda? Creo que la mayoría no. Y algunos sí, pero por lo que se, son los menos. En este tema quiero ser lo más frontal posible. Los responsables son los que entrenan».

-¿Te calienta la sangre los que no asumen determinada posición?

«Uno quisiera que todos respondiesen en un mismo sentido. Lo vamos a hablar con ellos, pero también con las autoridades de la Liga. Hay que intentar que el compromiso sea de todos».

-Es cierto también que algunos jueces van escalando en materia de edad.

«Ese es otro punto. Jueces que van para los 50 años o superaron esa barrera. En el plano físico les cuesta más. Contra esa limitación, a veces no se puede. Cuando los años llegan, es más complicado. A todos nos fue pasando. A mi también cuando fui árbitro».

-Los dolores de cabeza siempre andan en la vuelta, si del Colegio se trata.

«Por eso tiro ideas y hablo de preocupaciones. Quisiera no tenerlas, pero están ahí».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-