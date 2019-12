Copa Libertadores: Cronograma y calendario de partidos para los clasificados de nuestro país

Ahora sí, una vez realizado el sorteo correspondiente en la sede la Conmebol, también quedó conformado el calendario, y fixture de competencia para los equipos uruguayos que participarán de dicha copa internacional a partir del próximo mes de febrero en 2020. En el caso de Peñarol y Nacional ambos debutarán en calidad de visitantes, mientras que el equipo de Progreso será el primero en debutar en el torneo el día 22 de enero 2020. Por su parte el «arachán» Cerro Largo también jugará antes que los «grandes» el día 5 de febrero en el estadio «Antonio Ubilla» de Melo.

Partidos de Progreso y Cerro Largo

Miércoles 22 de enero

Progreso vs. Barcelona de Guayaquil

Estadio: Parque Viera

Hora: 21:30

Miércoles 29 de enero

Barcelona de Guayaquil vs. Progreso

Estadio: Monumental de Guayaquil

Hora: 21:30

Miércoles 5 de febrero

Cerro Largo vs. Palestino

Estadio: Ubilla de Melo

Hora: 19:15

Miércoles 12 de febrero

Palestino vs. Cerro Largo

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 19:15

Partidos de Peñarol

en el grupo C

Martes 3 de marzo

Athletico Paranaense vs. Peñarol

Estadio: Arena Athletico Paranaense

Hora: 21:30

Miércoles 11 de marzo

Peñarol vs Bolivia 2

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 19:15

Martes 17 de marzo

Colo Colo vs. Peñarol

Estadio: Monumental de Santiago

Hora: 19:15 horas

Jueves 9 de abril

Bolivia 2 vs. Peñarol

Hora: 19:00

Martes 21 de abril

Peñarol vs. Colo Colo

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 19:15 horas

Martes 5 de mayo

Peñarol vs. Athletico Paranaense

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 21:30

Partidos de Nacional en el grupo F

Jueves 5 de marzo

Alianza Lima vs. Nacional

Estadio: Alejandro Villanueva de Lima

Hora: 19:00

Jueves 12 de marzo

Nacional vs. Estudiantes de Mérida

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19:00

Miércoles 18 de marzo

Racing Club (Arg) vs. Nacional

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Hora: 19:15

Martes 7 de abril

Estudiantes de Mérida vs. Nacional

Estadio: Metropolitano de Mérida

Hora: 19:15

Miércoles 22 de abril

Nacional vs. Racing Club (Arg)

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19:15

Miércoles 6 de mayo

Nacional vs. Alianza Lima

Estadio: Gran Parque Central

Hora: 19:15