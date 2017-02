Los hurtos siguen siendo el tema predominante en la crónica policial, casas de familia y vehículos estacionados en la vía pública fueron el blanco preferido de los ladrones en las últimas horas.

HURTO EN VÍA PÚBLICA

Masculino mayor de edad en representación de una empresa denunció que en el día de ayer al realizar el recuento de balizas que se encontraban colocadas como señalización en Costanera Norte entre Avenidas Paraguay y Apolón constataron la falta de diez balizas. Investiga Seccional 5ta.

SE LLEVARON LAS PLEGABLES

Un masculino mayor de edad denunció que en el día de ayer personas extrañas ingresaron al predio de su domicilio, sito en barrio Talleres Norte y desde el fondo le hurtaron dos sillas plegables, una conservadora grande de color azul y pesas varias de hacer gimnasia. Investiga Seccional 2da.

VENTILADOR, CELULAR Y PENDRIVE

Un hombre mayor de edad denunció que en la mañana de hoy (por ayer martes), se retiró de su finca, sita en barrio Minervine y al regresar en la tarde constató que mediante forzamiento de la ventana del fondo ingresaron y hurtaron un ventilador, un teléfono celular y un pendrive. Investiga Seccional 3ra.

DOS AMOLADORAS Y LA RADIO

Un hombre mayor de edad denunció que en la madrugada de hoy tras forzar la ventanilla trasera de su camioneta que se encontraba estacionada frente a su finca, sita en barrio Grattone le hurtaron dos amoladoras, no recuerda marca, y la radio del vehículo marca Pioneer. Investiga Seccional 4ta.

JOYAS Y 200 DÓLARES

Una mujer mayor de edad denunció que en la noche de ayer dejo estacionada su camioneta en el garaje de Los Algarrobos y en la mañana de hoy al ir a ocuparlo constató que la ventanilla del lado del acompañante se encontraba baja y del interior hurtaron dos carteras, una de ellas tipo morral y la otra cartera de mano; un monedero conteniendo U$S 200 y documentos varios y un sobre de cuerina de color rosado conteniendo joyas varias (esclavas, caravanas anillos, pulseras, dijes, todas ellas de oro y plata). Investiga Seccional 3ra.

ABANDONÓ EL VEHÍCULO ARRENDADO

Una femenina mayor de edad en representación de una rentadora de autos denunció que días pasados un masculino realizó el alquiler de una camioneta por un día y hasta el momento no la había reintegrado, al consultarlo manifestó haberla alquilado para otro masculino por lo que solicitaba la captura de dicho vehículo. Posteriormente se tomó conocimiento de que dicha camioneta había sido abandonada en la ciudad de Artigas por lo que se solicitó a personal policial que concurriera, ubicándose la misma, procediéndose a la incautación de la misma. Enterada la Sra. Jueza Penal de feria dispuso que el vehículo sea documentado por parte de Policía Científica, posteriormente entrega bajo recibo a responsable por la empresa; requisitoria del otro masculino; elevar antecedentes. Intervino Seccional 2da.

UNA MOTO DEL CERRO

Un masculino mayor de edad dejó la moto marca Yumbo Max 110 cc, de color negro, matrícula HIA 1047 estacionada en calle República Argentina al 800 próximo a la hora 21:00 y al ir a ocuparla la misma no se encontraba. Investiga Seccional 5ta.

LE ENTRARON Y LE SAQUEARON

Una mujer mayor de edad manifestó que dejó la casa en Barrio Cien Manzanas sin moradores por una semana y un amigo de la familia visitaba la finca para alimentar los canes. Al regresar próximo a la hora 22:00 se encontraron con la puerta principal totalmente dañada, al ingresar constataron junto a su pareja la faltante de un televisor Punktal, una Pulidora marca Gladiador, un casco protector, una mochila y una moto marca Yasuki modelo UR 110 Splash, de color azul, matrícula HIH 367. Investiga Seccional 3ra.

EN BARRIO MINERVINE

En Barrio Minervine un masculino mayor de edad se encontraba en su domicilio próximo a la hora 4:30, al escuchar ruido se levantó constatando la faltante de dos parlantes de marca ZIM, uno de forma redonda y el otro rectangular, manifestando que la puerta principal no contaría con traba de seguridad. Investiga Seccional 3ra.