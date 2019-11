Quiso conocer EL PUEBLO las expectativas de los salteños sobre el debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, que sin dudas acaparará la atención del país esta noche desde la hora 21:00.

Además, las respuestas de la gente permiten ver los diferentes grados de interés en el tema (desde los que dicen estar muy ansiosos y entusiasmados hasta los que parece no importarles demasiado las cuestiones políticas) y si ya han decidido cuál de las dos opciones elegirán. A personas de variada edad y distintas ocupaciones se les realizó dos preguntas muy puntuales y se solicitó una respuesta breve:

1-¿Qué espera del debate?

2-¿Ya se decidió por una de las dos opciones?

Francisco (21 años, delivery en pizzería): 1-La verdad que no me están gustando mucho estos debates, no digo que no sean importantes pero si me preguntás cuáles son mis expectativas, tengo que contestarte que espero que cada uno de los dos digan con franqueza las cosas, que digan la verdad en todo, la pura verdad, pero a la vez pienso ¿cómo sé si me están diciendo la verdad, si son casi todas promesas a futuro? Pienso mirarlo sí, pero te repito que no me convencen mucho los debates. 2-Sí, vuelvo a votar al mismo candidato que voté en octubre.

Ana María (49 años, peluquera):

1-Mi expectativa es que sea algo más natural, que la gente pueda ver más lo que cada persona que está debatiendo es en verdad. Hasta ahora los debates que vi, me parecieron muy rígidos, como muy estructurados, parecía más una actuación que otra cosa. 2-No, prefiero esperar unos días más para resolver y el debate me puede ayudar.

Jorge (70 años, jubilado):

1-En democracia siempre son buenos los debates, aunque pienso que no tendrían que ser obligatorios. Los veteranos que seguimos tanto a Lacalle Pou como a Martínez a través de los informativos, creo que ya sabemos lo que dirán, cada uno con sus argumentos, algunos de muy poco peso y calidad. No creo que el debate incida en la elección, la gran mayoría ya decidió, 2-Sí, ya estoy muy decidido.

Rosario (63 años, ama de casa)

1-Los debates se vuelven interesantes cuando no están tan estructurados como el anterior. Sería bueno, y eso es lo que espero, que discutan y no reciten de memoria el verso de siempre. 2-Ya estoy decidida sí.

Ana (41 años, docente)

1-Estoy ansiosa esperando el debate. Son lindas esas instancias y pasará mucho tiempo hasta que tengamos otra. Me parece muy necesario un nuevo debate ya que hay muchas dudas con respecto a las propuestas. Se puede deber a desinformación o a tantas noticias falsas. Creo que todos los ciudadanos deberíamos escuchar con atención y sacar nuestras propias conclusiones. 2-Totalmente decidida ya.

Ramón (61 años, comerciante)

1-Para mí en este tiempo se creó un monstruo grande como Frankeinstein, sobre todo con dos temas: el MIDES, que se creó por una emergencia y sin embargo todavía sigue, y la inseguridad. Lo que espero es que los dos candidatos expliquen bien qué soluciones tienen a eso. 2-Tengo decidido mi voto sí.

Silvana (31 años, estudiante de Magisterio):

1-Sinceramente tengo miedo que todo lo sucia que está siendo esta campaña se traslade de alguna manera a ese debate, es decir, que predominen las mentiras, los agravios, las descalificaciones, y eso no le permita ver a la población las cosas de una forma más transparente. 2-Sí, sin dudas, voy a votar al mismo partido que voté en octubre.

José (46 años, taxista):

1-Solamente una cosa espero, que cada uno se dedique a explicar bien sus propuestas y no a criticar al otro. Ah, y que esa explicación sea en una forma de hablar que todo el mundo pueda entender, porque a veces hablan con un lenguaje que me parece que no es para cualquiera, no sé si lo hacen de gusto o no hay otra forma de explicar algunos de esos temas. 2-Mi partido no está en la segunda vuelta pero ya estoy decidido sí.

Pablo (36 años, trabajador de la construcción)

1-Me da curiosidad. Creo que los dos van a plantear sus mejores propuestas. Pero no tengo demasiadas esperanzas en que haya grandes cambios. Igualmente voy a escucharlo. 2-Sí, ya decidí.

Emilio (40 años, docente-deportista):

1-Espero que en este debate queden claras las propuestas sobre seguridad, educación y economía, para que la gente decida bien a quién votar. Considero que son los tres pilares. 2-Sí, ya elegí.

Luis (25 años, estudiante de Derecho)

1-Primero quiero decir que los debates son una herramienta muy importante en una democracia. Y lo que espero es que cuando termine, a la gente le quede claro, pero bien claro cuáles son esos dos modelos de país de lo que tanto se habla. 2-Voté en octubre a un partido pequeño que sabía que no llegaba (al balotaje), pero ya sé qué opción elegir ahora.

Soledad (48 años, enfermera)

1-No me gusta la política. Creo que voy a estar trabajando a la hora del debate, pero si estuviera en casa creo que preferiría mirar cualquier programa de entretenimientos o una película que me distraiga de las cosas terrible que vemos en cada informativo. Lo digo con todo respeto por la gente que sí le interesa. 2-La verdad que no, te digo más, a veces he decido a quién votar el mismo día de la elección.