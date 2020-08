Las primeras tres fechas encaradas por el fútbol de la LIga Sénior y en el caso de la «A», inmejorable tiempo ganador. Ratificación de aptitudes ofensivas. Protagonismo sin discusión por lo menos en el arranque, mientras que en la próxima fecha será visitante ante Sud América. Ese es Ceibal «A».

Sábado que viene para la cuarta fecha en todas las divisionales. Una manera de repasar la cartelera, de partido en partido.

*********

DIVISIONAL «A»

Sud América vs Ceibal «A»; Santa Rosa vs Cerro; Unión Don Atilio vs San Isidro B; Colonia 18 de Julio vs Albion; River Plate vs La República; Saladero vs San Isidro «A»; La Cafetera vs Salto Uruguay; Deportivo Retiro vs Remeros «A».

DIVISIONAL «B»

Cebal «B» vs Salto Grande «A»; Sportivo Unidos Cybaran vs Atlético Juventus; Parque Solari B vs Danubio; Remeros B vs Fénix; Remeros C vs Ipiranga; Gladiador vs Salto Nuevo «A»; Peñarol vs Ipru Don Atilio.

DIVISIONAL «C»

El Tanque vs Círculo Policial; Universitario vs Tigre; Barcelona vs Arsenal; Adeoms vs Almagro; San Eugenio vs Salto Nuevo B; Libertad vs Vaimaca; Independencia vs Bisio Hnos.

DIVISIONAL «D»

Dos Naciones «B» vs Rodó; Parque Solari «A» vs La Brigada; Cybarán vs Hindú; Quepama vs Lazareto; Dos Naciones «A» vs Barrio Quiroga; Salto Grande «B» vs Florida.