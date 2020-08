La cuarta fecha de la primera rueda en el fútbol de la Liga Sénior, para que el gol no falte e incluso en sumas industriales. Si de la Divisional «A» se trata, lotería de Santa Rosa y de San Isidro B, en tanto Ceibal «A» se transforma en puntero perfecto. Sábado para golear otra vez.

Convertido en un torpedo rojo y en la próxima fecha será partidazo ante River Plate, que recuperó la memoria para volver a ganar, después del empate en la tercera fecha. Reintegro a la acción de Sandro Aranda, como uno más en el equipo albirrojo.

En las cuatro divisionales, los Sénior que pasan por EL PUEBLO.

DIVISIONAL «A»

Sud América 0 Ceibal «A» 4.

Santa Rosa 5 Sportivo Cerro 1.

Unión Don Atilio 3 San Isidro B 5.

Colonia 18 de Julio 1 Albion 1.

River Plate 2 La República 1.

Saladero 1 San Isidro A 3.

La Cafetera 3 Salto Uruguay 2.

Deportivo Retiro 4 Remeros A 2.

DIVISIONAL «B»

Ceibal B 4 Salto Grande A 2.

Sportivo Unido Cybarán 2 Juventus 3.

Parque Solari 3 Danubio 3.

Remeros B 1 Fénix 0.

Remeros C 0 Deportivo Ipiranga 5.

Gladiador 4 Salto Nuevo A 0.

Peñarol 0 IPRU Don Atilio 2.

DIVISIONAL «C»

El Tanque 1 Círculo Policial 1.

Universitario 4 Tigre 1.

Barcelona 0 Arsenal 2.

Ademos 3 Almagro 3.

San Eugenio 1 Salto Nuevo B 2.

Libertad 2 Vaimaca 2.

Independencia 2 Bisio Hnos 3.

DIVISIONAL «D»

Dos Naciones B 4 Sportivo Rodó 2.

Parque Solari A 0 La Brigada 1.

Cybarán 2 Hindú 8.

Quepama 2 Lazareto 1.

Dos Naciones A» 2 Barrio Quiroga 1.

Salto Grande B 1 Florida 4.

PROXIMAS FECHAS

Divisional «A»

La República vs S. América; San Isidro «A» vs Unión Don Atilio; Sportivo Cerro vs La Cafetera; Remeros «A» vs Colonia 18 de Julio; Ceibal A vs River Plate; Albión vs Deportivo Retiro; Salto Uruguay vs San Rosa; San Isidro B vs Saladero.

DIVISIONAL B»

Remeros B vs Ceibal B; Sportivo Unidos Cybarán vs Peñarol; Danubio vs Remeros C; Salto Nuevo A vs Fénix; Juventus vs Gladiador; Ipru Don Atilio vs Parque Solari B; Deportivo Ipiranga vs Salto Grande A.

DIVISIONAL «C»

Adeoms vs El Tanque; Universitario vs Independencia; Arsenal vs San Eugenio: Vaimaca vs Almagro; Tigre vs Libertad; Bisio Hnos vs Barcelona; Salto Nuevo B vs Círculo Policial..

DIVISIONAL «D»

Sportivo Rodó vs Quepama; La Brigada vs Barrio Quiroga; Dos Naciones B vs Cybarán; Parque Solari «A» vs Salto Grande B; Hindú vs Dos Naciones A; Florida vs Lazareto.