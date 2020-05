Los dirigentes suelen concluir en un poco de mira: «Al socio hay que darle algo, porque caso contrario, no hay socio posible». Claramente en el fútbol salteño, es capaz de originarse una situación de hecho: el socio es socio, a la luz de algún beneficio que puede alcanzar. Aunque las excepciones en la regla no faltan, la generalidad es esa.

Desde Gladiador, el señalamiento de Milton Albernaz a EL PUEBLO fue concreto: «cuando no se tiene actividad deportiva, es muy complicado que aparezca el aporte del socio, por ejemplo a través del pago de una cuota. Cobrarle en estos casos, no siempre es fácil».

Lo cierto es que frente a la tregua obligada, merma comprobada de aquellos que se registran en el padrón de socios, que tienen una cuota asignada, pero ahora con el incumplimiento que es puntual. Cuando se establece que determinados dirigentes van plantando la bandera de no jugar en esta temporada, es porque simplemente las arcas se fueron vaciando.

¿Y EL QUERER?

Jorge Dornelles, el presidente de Progreso, lanzó la estocada de su reflexión, «porque en el caso nuestro hemos encontrado respuesta del socio. Hubo quienes se alejaron, pero ahora están volviendo, pese a la inactividad. Lo que nos sorprende es que en una familia, es más de uno el que paga la cuota. En muchos casos es gente apegada al club. Diría desde siempre».

En tanto, una cuestión suele plantearse: ¿el socio es socio en función de un beneficio?

¿Y si no hay beneficio posible, no lo es?

Por tanto: el sentimiento parece atado de pies y manos a ese beneficio, como puede ser en primera línea de fuego, el ingreso libre a la cancha cuando el equipo es local. Siempre y cuando el partido se juegue en el escenario propio. Caso contrario, tendrá que pagar la entrada de socio.

HERRAMIENTA DE CONQUISTA

En sus tiempos más plenos en Ceibal, Héctor Ruben «Pipo» Rodríguez solía plantear su mira, «porque el socio tiene que ser un colaborador, no solo el que busca no pagar el domingo. Si quiere al club, que aporte lo que pueda. Poco o mucho, pero que aporte». Cuando en el Ceibal de los 90 se fue creando esa conciencia colectiva y la correntada barrial en pro del club, el pensamiento del inolvidable «Pipo» se convirtió en herramienta de conquista. Y los socios metieron la mano en el bolsillo para contemplar la cuota. El amor en Ceibal, no dejó de ser fuerte, potencial y conmovedor. Ni dejó de alumbrar.