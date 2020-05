Ángelo Gabrielli el salteño de Newell’s de Rosario, ahora a cielo

abierto en la Colonia 18 de Julio de los afectos por siempre…

Aquella vez jugando contra Peñarol, la consecuencia fue demasiado dolorosa. La fractura golpeó duro y fueron siete meses al margen del fútbol.

Pero ANGELO GABRIELLI (36 años), nunca renunció a ese querer.

A la ambición de abrirse pasó en el fútbol. Entonces el camino se fue desandando y ya distante aquellos primeros años de la niñez, en que la pelota mandaba cada día.

«Porque llegaba de la escuela, me sacaba la túnica y los championes, para irme descalzo a la plaza de la Colonia 18 de Julio.

Era el disfrute, porque la pelota siempre fue a alegría de uno.

Después sentía el grito de mi madre cuando Fernando Carrara me iba a buscar para ir a la práctica en Ferro Carril.

Uno no deja de tener recuerdos, imágenes de ese antes, pero lo que rescato por sobre todo fue estar siempre en el fútbol, bien de guri y en aquella Colonia donde uno no se apartaba de los sueños.

Esto que me pasa ahora de jugar en Newell’s Old Boys de Rosario, es pensar que los sueños se cumplen si uno los va trabajando también desde la actitud y desde el querer.

Se demasiado bien que en cada partido, hay que dejarlo todo y no guardarse nada».

EL AMANECER DE UN TIEMPO

El 1º de mayo, cuando Ángelo llegó a Salto.

La autorización de las autoridades de Newell’s, los trámite ante el consulado.

Necesitaba recuperar aquellos mandamientos desde el sentimiento mismo, junto a la familia.

Cuarentena entre nosotros, hasta la nueva realidad: volviendo entrenar en la chacra de la Colonia.

Con la naturaleza exponiendo la calidez de estos soles que no faltan.

Tibieza en el día, para que el físico responda.

Una manera de amoldarse al tiempo que tendrá que volver.

«Es una rutina que paso a hacerla.

Contemplar la rutina, porque además no sabemos cual será el momento de volver.

Por lo pronto desde Newell’s se comunicarán conmigo.

A menos fútbol, uno recupera esto.

El estar con la familia.

Recostarse en los afectos. Somos cinco hermanos.

Tres varones y dos mujeres.

Cuando uno está en actividad, lejos de aquí porque las obligaciones son las que mandan, la familia se va quedando en un plano secundario. Por eso ahora, lo de sentirme uno más y ser parte de un paisaje que tiene que ver con la niñez y la adolescencia.

Me fui de Salto a los 14 años para sumarme a Juventud de las Piedras.

Ninguna etapa fue en vano.

De Juventud a Fénix, después Liverpool cuando llega Pezzolano a la Dirección Técnica, ahora Newell’s.

Si cierro los ojos y vuelvo a aquellos años en esta Colonia 18 de Julio en que estoy ahora, lo que he pasado a vivir y esta realidad de jugar en Argentina, es definitivamente como un sueño».