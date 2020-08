Carlos Dalmao en EL PUEBLO, con Ferro Carril y el operativo ascenso

Ferro Carril llegó a los 20 años en el fútbol Súper Sénior.

En el 2005 fue Campeón. Casi coincidiendo con la vuelta de CARLOS DALMAO.

El «Negro» (que así lo llaman), fue de los impulsores en aquel 1999. Por dos años se alejó «porque los compañeros de Cybarán me pidieron que les organizara el cuadro para jugar. Pero dos años después hablé con Jacinto Silveira, que fue clave en aquellos años de Ferro y le dije: »mirá que vuelvo». Y volví. Lo que pasa es que Ferro Carril tira.

Es el afecto de uno hacia esa camiseta. Aún hoy con 75 años si tengo que meterme en la cancha a dar una mano porque faltó gente y no completamos, no tengo problemas: entro»

En el 2019, Ferro descendió de categoría: de la «A» a la «B», pero ahora surge el renovado envión anímico para que el retorno sea posible. La Dirección Técnica de Víctor Cirino, el propio Carlos para sumarse. Las sumas de Emilio Silva (el «profe» de la Universidad Católica), Orihuela (padre de Renzo, quien llegó a la Primera de Nacional en Montevideo), Rafael «Topo» García, Molina, Ernesto «Colorado» Custodio, Luis «Pastor» Dávila….el Ferro que se arma , sueña y cree.

NO ES UN CASO COMO TANTOS

Con Carlos Dalmao en EL PUEBLO, van apareciendo en escena situaciones no del todo trascendidas. Como la de su propio caso. En la primera rueda del Campeonato Súper Sénior de 1999 jugó en Nacional y en la segunda rueda en Salto Grande.

Al año siguiente (2000), en la primera rueda defendió a La Tablada y en la segunda a Ferro… «o sea que en dos años jugué en cuatro equipos. Claro, que eran otros los reglamentos . El año pasado, cuando descendimos, en la primera rueda nos costaba completar el cuadro. No hubo respuesta, pero ahora queremos que esto cambie para Ferro, en un campeonato que a su manera es competitivo. Ahí está el caso de Ceibal que se inscribió en este año, con varios jugadores de la década de los 90.

El otro día lo enfrentamos en un amistoso y perdimos 4 a 2. Uno lo ve al «Masca» Martínez y está para jugar en la «A» del fútbol salteño. Pero con Ferro no queremos ser menos. Queremos ascender»

«Sostener el espíritu»

La evocación es puntual de Carlos Dalmao, cuando finalizaba la década de los 90, y jugadores veteranos de Ferro Carril y Peñarol decidieron un acto de solidaridad por el «Espinaca» Texeira, de los más notables goleros que produjo el fútbol salteño.

«Nos juntamos en la casa del «Flaco» Ruiz (Nelson) para compartir un asado. Ahí comenzó a nacer el fútbol de Ferro Carril a nivel de esta categoría. Nosotros decimos que hay que sostener el espíritu y no pasarnos de la raya a la hora de afrontar los partidos. Hablamos de un espíritu de diversión, de pasar ese rato a través del fútbol que nos sigue juntando. ¿La relación del Súper Sénior con la Comisión Directiva del club?…..y nos han dado una mano cuando puntualmente hemos necesitado. Pero lo más importante: nos han dado el nombre del club.

Y tratándose de Ferro no es poco, por el peso histórico de una camiseta que en muchos de nosotros, se relaciona con el afecto de siempre y de tantos años».

«Los que se lesionanantes de un partido»

«En el Súper Sénior hay que pagar para jugar, por eso es que no pueden faltar recursos desde cada equipo o desde cada club.

Si no tenes cancha, son 1.200 pesos al mes, 300 por fin de semana; el servicio de EMI que hay que tenerlo, la Caja de Auxilio que también importa y la inscripción que para el que llega a la Liga por primera vez son 3.000 pesos.

Cada jugador suma para su camiseta. Cada camiseta tiene un valor y entonces, solo resta cuidarla.

No practicamos en la semana. Por lo menos Ferro no lo hace. No sé hasta dónde podríamos pretender que el Merazzi se abriera para nosotros.

Lo bravo a nuestra edad son las lesiones, por eso es que la exigencia tiene que ser medida y calentar bien.

Hay jugadores que en el Súper Senior se lesionan antes de un partido, antes de jugar. Se han lesionado pateando una pelota.

Este año es para recomponer al plantel de Ferro. Se nos fueron, pero también llegaron».