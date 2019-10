Remataron Indarte & Cía. y Coco Morales

En la Sociedad Rural de Río Negro, con negocios a cargo de los escritorios Indarte & Cía y Coco Morales, se realizó ayer el 2º remate anual de «Los Tapiales».

Las ventas se desarrollaron de forma ágil, vendiéndose el 100% de la oferta con un promedio de U$S 3.165 para los 29 toros Angus.

Con el martillo de Coco Morales y Walter Hugo Abelenda, se vendió la elección de un ternero o ternera de la generación 2019 (el 50%), que fue adquirido luego de una intensa puja en U$S 5.400, elevando su cotización a U$S 10.800. Fue adquirido por David «Pelón» Stirling, quien concretó la negociación desde Buenos Aires.

El remate continuó con los vientres; donde se vendieron 44 vaquillonas vacías en 2 lotes entre 1.230 y 1.200, con un promedio de U$S 1.220, luego se comercializaron 61 vaquillonas inseminadas entre U$S 1.100 y 920, con un promedio de U$S 1.020.

La venta de los toros fue con fluidez, a tal punto que el remate se concretó en 45 minutos. Se vendieron 7 Angus PI entre 4.800 y 2.880, con un promedio de U$S 3.617; luego, 22 toros SA se pagaron entre 3.600 y 2.640, con un promedio de U$S 3.021.

De esta forma, los 29 toros promediaron U$S 3.165.

El Ing. Agr. Fernando Indarte, director de Indarte & Cía. se mostró «encantado» con el remate, teniendo en cuenta que «duró sólo 45 minutos y vendimos todas las hembras a valores excepcionales, para lo que hay que hacer justicia con el ganado que tiene la cabaña, con genética principalmente de «Tres Marías» de Argentina».

Indarte destacó la agilidad con la que se vendieron los toros, que «se vendieron uno detrás de otro, con una agilidad imponente, y con dos bretes que se vendieron de un martillazo, lo que no es común de ver».