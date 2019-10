Por Nicolás Caiazzo

Después de la dura derrota ante Georgia, Los Teros ya tienen la cabeza puesta en su próximo duelo. No será un partido más, ya que se enfrentarán a una de las selecciones que es potencia en este deporte: Australia.

Por todo esto es que el Head Coach mete mano en el equipo, ya que realizará 12 cambios. Los que se mantienen el equipo son Kessler, Leindekar y el capitán Vilaseca.

El partido se jugará este sábado a las 2:15 AM, en Oita. Mientras que la última presentación de Los Teros en el Mundial de Japón será el domingo 13 ante Gales a las 5:15 en Kumamoto.

MENESES, “EL BALANCE ES DE ORGULLO”

El argentino Esteban Meneses, head coach de la selección uruguaya de rugby, admitió tras la segunda presentación en el Mundial de Japón que su equipo se vio superado con claridad por Georgia (33-7), aunque confió en “volver a sorprender al mundo” en los próximos encuentros ante Australia y Gales.

“Fue el partido que en lo físico esperábamos. Apenas arrancó el segundo tiempo se nos complicó para salir de nuestro campo y ellos empezaron a tener line y scrum en nuestro campo, y nos marcaron puntos. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo fue cuando nos quebraron y nos costó mucho salir de nuestro campo”, analizó.

“No estoy contento con el resultado. No tuvimos la pelota y lo que más nos costó fue la salida del campo propio. Georgia fue muy bueno con el scrum, el line y el maul”, dijo Meneses, aunque se mostró confiado en lo que puedan dar Los Teros en los cotejos del sábado 5 de octubre ante Australia y del domingo 13 frente a Gales.

“Tenemos un buen equipo y buenos jugadores. Estos chicos ya sorprendieron al mundo una vez. ¿Por qué no pueden hacerlo de nuevo en los partidos que vienen?”, se preguntó Meneses luego de la derrota en Kumagaya, donde los georgianos mostraron una inapelable superioridad física.

“El balance de estos dos partidos es de orgullo y felicitaciones para los jugadores. La entrega que tuvieron los jugadores ante Fiyi y hoy fue absoluta y excepcional. Estos dos partidos eran los que nos propusimos ganar, y en los que el resultado realmente estaba en juego”, añadió.

“En los dos que restan nos queda salir a jugar y ser protagonistas, porque si los dejamos jugar a Australia y Gales ya sabemos cómo juegan. La evolución del juego en Uruguay es lo que vinimos a mostrar y seguiremos en esta línea de atacar en cada partido.

MODIFICACIONES EN EL PLANTEL

A la Selección uruguaya le restan los dos partidos más difíciles de su Grupo D en el Mundial de Japón, ya que debe medirse con Australia y Gales, los claros candidatos a avanzar a los cuartos de final.

Después del triunfo en el debut sobre Fiji y la caída del fin de semana pasado a manos de Georgia, los dirigidos por Esteban Meneses saldrán el sábado al Oita Stadium para medirse con los Wallabies.

Para este cruce, Los Teros harán múltiples cambios, sobre todo en la primera línea, en la que entrarán Juan Echeverría, Germán Kessler y Diego Arbelo para renovarla por completo; a su vez, Franco Lamanna entrará en la segunda por Ignacio Dotti mientras que en la tercera sufrirá modificaciones con Juan Diego Ormaechea, Manuel Diana y Manuel Ardao.

Agustín Ormaechea también ingresa para componer el medio scrum con Felipe Berchesi. Mientras que entre los wings repiten sólo dos de los cinco del pasado encuentro con los Lelos.