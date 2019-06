Apareció el espíritu de los Teros, que en la noche del pasado sábado vencieron 28-15 a Argentina XV, segundo seleccionado argentino, para ganar por tercera vez consecutiva la Nations Cup.

Ganaban 13-10 y machacaban en las 5 yardas finales, con el line y maul, con el pick and go. Obtuvieron un par de penales. Después de cinco minutos de golpe y golpe, con la cancha mojada, con el desgaste de 40 minutos todo indicaba que la opción lógica era patear a los palos para asegurar tres puntos en el bolsillo para irse al descanso arriba por seis.

La historia terminó como se la imagina: line, obtención, fortaleza para ganar en el contacto a un rival que con el que no hace mucho se perdía por 40 puntos, y try, para irse al descanso 20- 10 arriba, en lugar de 16-10. Hambre, y ambición por lograr el resultado más alto posible. La historia se repitió una vez más en el partido, con el mismo resultado. Y al final esa ambición terminó pagando, con una victoria y un título que rearma el momento refundacional de estos Teros modernos, que enterraron aquello de derrotas dignas ahora apuntan a ganar un partido en el Mundial.

Para el recién llegado: en los últimos años Los Teros dejaron atrás el romanticismo de ser amateurs, y se trazaron el objetivo de ser uno de los 12-15 mejores equipos del mundo, de clasificar siempre directo a los Mundiales, de cortar la brecha con los top10, de tener dos franquicias profesionales, de no perder más con Argentina XV, con Rusia, con Canadá, con Rumania, y de empezar a apuntar a Georgia, a Samoa, a Fiji, a Japón. Y paso a paso, están en pleno camino de cumplir esos objetivos. La Nations Cup es una muestra más de eso. Lo ganaron en todo.

Es que este sábado Los Teros salieron con aún más hambre que siempre. Con necesidad de revancha, luego de una inesperada derrota ante Namibia, en el peor partido del año, que hizo caer un lugar en el ranking y que, sobre todo, posicionó a Los Teros en un lugar que no quieren: peleando con los equipos del piso del tier 2, en lugar de los del techo.

La historia de este partido dirá que se definió porque Uruguay aprovechó sus momentos, y Argentina no. El del visitante estuvo sobre los 60, cuando consiguió un dudoso penal por golpe a destiempo de Sanguinetti en ataque, y tras una jugada de toda la cancha llegó una amarilla Dotti y en la siguiente el try del 25-15. Como tantas veces, Uruguay apeló al scrum y a su defensa para salir de ese atolladero. Y con eso quebró a Argentina. Se adueñó de la pelota en los minutos finales, sacó otro penal para el 28-15, y directamente no volvió más a campo propio, en un cierre que hasta tuvo menos sufrimiento que lo esperado. Aprovechan este momento histórico, en el que la ambición de adentro de la cancha sintoniza perfectamente con la que tienen los que están afuera y empujan para que este equipo tenga las condiciones de preparación que merece. Todo ese convencimiento global ha creado una locomotora que no frena y sigue anotando hitos en su vitrina. Fuente: El Observador.

Los Teros-Argentina XV

Los Teros.1) Gattas, 2) Kessler 3) Echeverria; 4) Dotti, 5) Leindekar; 6) Ardao, 7) Civetta, 8) Diana; 9) Ormaechea, 10) Cat; 11) Freitas, 12) Vilaseca, 13) Inciarte, 14) Favaro; 15) Silva. DT Esteban Meneses

Argentina XV. 1) Solveyra, 2) Fortuny, 3) Fernandez Segurotti; 4) Calas, 5) Ureta; 6) Montagner, 7) Bavaro (c), 8) Portillo; 9) Landajo, 10) Roger; 11) Montero, 12) Mensa, 13) Segura, 14) Ezcurra; 15) Cordero DT Ignacio Fernández Lobbe

Suplentes URU: 16) Pujadas, 17) Sanguinetti, 18) Rombys, 19) Magno, 20) Segredo, 21) Arata, 22) F. Etcheverry, 23) Della Corte

Suplentes ARG: 116) Oviedo, 17) Martinez, 18) Favre, 19) Molina, 20) Santa Cruz, 21) Nogues, 22) Castiglioni, 23) Domingu