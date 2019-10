La Unión de Rugby del Uruguay apostó a una fuerte preparación. Contrató entrenadores de Argentina y Europa. Esteban Meneses y sus colaboradores eran conscientes de que los jugadores técnicamente estaban preparados, pero faltaba un escalón: el físico.

Se puso foco en ese aspecto. El seleccionado uruguayo aprontó de la mejor manera la Copa del Mundo y con valijas llenas de ilusión, expectativas y sobre todo, convicción, la delegación viajó a Japón.

«Uruguay está para shockear al mundo», dijo el capitán celeste Juan Manuel Gaminara. La frase fue en la despedida celeste.

Y llegó el día. El 25 de septiembre Uruguay golpeó la mesa del rugby; le ganó a Fiji, top 10 del ranking mundial, en Kamaishi por 30 a 27.

Los ojos del mundo del rugby miraban a un pequeño país que con planificación, esfuerzo, trabajo y dedicación daba un golpe tremendo y que se ilusionaba con más porque luego enfrentó a Georgia.

La derrota no caló hondo más allá de que se venían dos partidos ante poderosos y candidatos a ganar el título en Japón 2019: Australia y Gales.

Contra los Wallabies, Los Teros hicieron un gran primer tiempo y cuando el partido estaba liquidado, jugaron los últimos 10’ en campo rival buscando un premio: el try. Lo consiguieron y se fueron con un 45-10.

En el último encuentro en Kumamoto, el equipo de Esteban Meneses le hizo frente a Gales. Terminó el primer tiempo 7-6 abajo, volvió a apoyarle un try a otro poderoso y demostró que este Mundial de Japón fue de crecimiento para Uruguay. De crecimiento y confirmación de que este es el camino correcto y que todavía quedan muchas cosas por conseguir.

Los Teros se convencieron de que podían y lo hicieron. Invitaron a soñar a todo el rugby uruguayo y la huella en Japón fue tan grande como histórica: shockearon al mundo.

LIDER EN TACLES

Los Teros cerraron un gran Mundial en Japón y sus números lo demuestran. Mejoraron lo hecho en Londres 2015, cuando no habían sumado ningún punto y habían sido el equipo de más bajo rendimiento por 30 anotaciones a favor y 226 en contra (diferencia – 196). En Japón 2019, Uruguay cerró con una victoria (30-27 sobre Fiji) y un saldo de anotaciones de -80, por las 60 a favor y 140 en contra.

Pero la mejora de Los Teros no fue solo por el triunfo contra un Fiji con el cual en 2015 fue derrota por 47-15. Varios números reflejan la evolución de los ahora dirigidos por Esteban Meneses.

Los Teros terminaron primeros en la fase de grupos como la selección que más tackles hizo, con un total de 664. Superó a todos y cada uno de los 31 restantes equipos, quedando Estados Unidos (597), Japón (585), Samoa (578) y Escocia (577) por debajo. Le siguieron Rusia (564), Georgia (532) y Argentina (518).

El capitán Juan Manuel Gaminara con 52 tackles fue quien más hizo. Luego Felipe Berchesi (49), Germán Kessler (48), Manuel Leindekar (43) y Santiago Arata (38).

Por otra parte, en materia de puntos anotados dejó a cinco selecciones por debajo: Samoa (58), EE.UU. (52), Namibia (34), Rusia (19) y Canadá (14). Aunque cabe recordar que Namibia y Canadá, ya eliminados, no pudieron jugar entre sí el último partido del Grupo B por la suspensión debido al tifón que afectó a Japón.

Varios de esos puntos se debieron a la efectividad de Felipe Berchesi, que tuvo 30 tantos distribuidos en seis conversiones (100% de efectividad tras igual número de tries de Uruguay) y seis penales (75%, por ocho posibilidades). Con ello se convirtió en el anotador histórico de la selección uruguaya con 45 unidades.

DOS URUGUAYOS EN EL EQUIPO IDEAL DE LOS ELIMINADOS

Luego de que Felipe Berchesi fuera elegido como el mejor de la primera fase del Mundial de rugby de Japón 2019 según L’Equipe, dos uruguayos integran el XV ideal de los equipos que ya no están en la Copa del Mundo.

Juan Manuel Gaminara, tercera línea y capitán de Los Teros, y Santiago Arata, medio scrum del seleccionado uruguayo, son los celestes que integran el equipo ideal que está conformado por los jugadores de las selecciones que quedaron por el camino en la primera fase.

ARRANCAN LOS CUARTOS

Entre sábado y domingo se disputarán los cuartos de final que definirán los semifinalistas de la Copa del Mundo de Japón 2019.

El sábado a partir de la hora 4:15 de la madrugada de Uruguay se medirán Inglaterra y Australia en la ciudad de Oita, mientras que desde las 7:15 jugarán Irlanda y Nueva Zelanda, el actual campeón del mundo, en Tokio.

Los otros dos partidos serán el domingo y desde las 4:15 chocarán Gales y Francia en Oita, al tiempo que a las 7:15 se enfrentarán el anfitrión Japón y Sudáfrica en Tokio.

El Mundial de Japón 2019 clasificó a los tres primeros de cada grupo para la próxima Copa del Mundo que tendrá a Francia como país anfitrión en 2023.

Japón, Irlanda y Escocia fueron los tres primeros del Grupo «A», Nueva Zelanda, Sudáfrica e Italia los del Grupo «B», Inglaterra, Francia y Argentina los de la serie «C» y por último, Gales, Australia y Fiji los de la llave «D» en la que estaba Uruguay, que quedó a un triunfo de la clasificación directa a Francia 2023.

Las selecciones que no lograron el cupo directo ahora deberán buscar mediante las Eliminatorias su lugar en el próximo Mundial que ya tiene a 12 selecciones clasificadas y espera por las restantes ocho que completarán los 20 países participantes.