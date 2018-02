Cuarto Mundial consecutivo:

«Para perder el partido, a estos jugadores los van a tener que sacar muertos de la cancha», pensaba emocionado, pero guardando la compostura, Esteban Meneses mientras el capitán Juan Gaminara daba la última arenga antes del segundo tiempo. Fue el momento en que el DT se convenció de que sus Teros darían vuelta el partido ante Canadá, para ganar 32-31 (70-60 el global) y lograr la gesta de clasificar a otro Mundial, el de Japón 2019, marcando otra página en la historia del rugby uruguayo. Pero seguramente, el mayor logro de esta generación pueda verse en globalidad recién dentro de muchas décadas. La forma en que cambiaron la historia. Que reinventaron la rueda.

Porque muchos son los equipos que logran objetivos. Menos, los que clasifican a un Mundial. Pero son bien pocos, un puñado de elegidos, los que logran crear una realidad nueva. Es que no es lógico que una selección amateur, en un deporte cada vez más hiperprofesional, clasifique a dos Mundiales seguidos. Que venza a selecciones profesionales. Es todo lo contrario a lo normal. El secreto es que en lo único que estos jugadores no son profesionales es en cobrar. En el resto trabajan como tales, en un modelo único en el mundo, que no por repetido deja de ser impresionante. Y eso les da hambre, un hambre de gloria que no se compra en la farmacia. Estos Teros tienen trabajo, planificación, seriedad. Pero además, tienen hambre. Y fue eso lo que este sábado les dio la clasificación. Porque perdían 15-0 y los canadienses se venían como aviones. Entonces apareció el trabajo físico para torcer la batalla, el defensivo para frenar al rival y pasar al ataque, el mental para tomar el timón del partido. Pero por encima de todo el HAMBRE.

EL DOMINIO Y LA REACCIÓN

Los detalles, quizás, sean lo menos importante. La historia dirá que asfixiado por los 9 puntos, Canadá se la jugó a impone su juego físico y darle velocidad a la pelota, y disputar mucho en rucks rivales. E hizo daño, al punto que a los 15′ ya ganaba 15-0, gracias a un penal y dos tries, uno desde el maul y el otro por afuera en velocidad tras quebrar tackles por adentro.

También dirá que Uruguay, que encima se había quedado sin Arata por lesión, respondió. Sin el lujo de otras tardes, pero con un enorme amor propio, y la intensidad mental de las horas importantes. Y que así vino un robo de Gaminara en un line, y un contraataque de Vilaseca que derivó en penal, Ormaechea jugó rápido y Dotti , ese gigante que es el mejor ejemplo de desarrollo de jugador en el Centro Charrúa, apoyó el try del 15-7, que sería 18-10 al descanso: la clasificación a apenas un punto.

La historia también dirá que, aunque la ventaja se había esfumado, Uruguay salió al segundo tiempo con el convencimiento del que ha hecho su bandera este equipo. Y que no se construye de la noche a la mañana, sino desde aquellas lejanas primeras prácticas en el Charrúa cuando ni agua había. O la clasificación a Inglaterra 2015. O en la mística ganadora que envuelve al Charrúa, la Casa de Los Teros. O el fracaso de la ventana de noviembre 2016, cuando este grupo se reformuló y más que nunca apostó a las ideas de su entrenador. Fue ese convencimiento el que hizo que Mateo Sanguinetti saltara cual fullback aun siendo pilar y tomara la primera pelota de aire. Fue el juego de forwards yendo hacia adelante, y Cat apoyando por afuera para el 18-15. El partido siguió siendo un combate de boxeo donde ambos intercambiaban piñas: 21-15, 21-18… Pero que fueron dos tries de Vilaseca, aprovechando los horrores de Canadá, los que sellaron la clasificación. En realidad va un poco más allá de eso: El Fatiga estaba donde tenía que estar, luego de una jugada donde Uruguay volvía a meterle presión al rival. Como había previsto el cuerpo técnico, los visitantes se derrumbaban físicamente en el cierre y cometían todos los errores juntos. 32-26, que luego terminó siendo 32-31 por un y canadiense solo para la estadística. Lo recordaron algunos exjugadores el sábado: tras quedar afuera del Mundial 2007 o del 2011, parecía que el tren había pasado definitivamente. Que mientras el mundo avanzaba, Uruguay retrocedía. Y que nunca más verían a Los Teros en una copa del mundo. Primero se propusieron volver a un Mundial. Lo lograron. Luego, subir un escalón y clasificar directo, venciendo a rivales en los papeles superiores como Canadá. También Afianzarse entre los 20 mejores para empezar a subir: 19, 18… Hecho. Lo siguiente parece ser alcanzar el nivel de Rumania, Fiji, Georgia, arañar el top 10. Parece imposible, sí. ¿Pero qué de todo lo que han logrado estos Teros no lo parecía? A esta altura, nos deberíamos empezar a acostumbrar a que estos valientes desafíen a la lógica, y cambien a historia. Uruguay estará por cuarta vez en un Mundial. Y esta historia ilógica seguirá siendo escrita por esta banda de locos. De valientes, mejor dicho. Porque solo los valientes están dispuestos a hacer lo necesario para cambiar la historia.

LA FICHA

URUGUAY 32-CANADA 31 (global 70-60)

URUGUAY. 1. Sanguinetti, 2. Kessler, 3. Sagario; 4. Dotti, 5. Capó; 6. Gaminara (C), 7. Lamanna, 8. Nieto; 9. Arata, 10. Berchesi; 11. Freitas, 12. Vilaseca, 13. Cat, 14. Leivas; 15. Silva. DT: Esteban Meneses.

CANADÁ. 1. Buydens, 2. Barkwill, 3. Ilnicki; 4. Beukeboom, 5. Larsen; 6. Olmstead, 7. Heaton, 8. Ardron; 9. Mack (C), 10. O’Leary, 11. van der Merwe, 12. Blevins, 13. LeSage, 14. Paris; 15. Staller. DT: Kingsley Jones.

Suplentes URU. 17. Matías Benítez x Sanguinetti, 17. Carlos Pombo x Kessler, 18. Juan Echeverría x Sagario, 19. Manuel Leindekar x Capó, 20. Rodolfo Garese x Lamanna, 21. Agustín Ormaechea x Arata, 22. Gastón Mieres Leivas, 23. Joaquín Prada x Cat.

Suplentes CAN. 16. Benoit Piffero, 17. Djustice Sears-Duru , 18. Cole Keith, 19. Admir Cejvanovic , 20. Lucas Rumball, 21. Gordon McRorie, 22. Patrick Parfrey, 23. Kainoa Lloyd.

CANCHA. Estadio Charrúa.

REFEREE. Luke Pearce (Irlanda), Federico Anselmi y Pablo Deluca (Argentina).

Puntos: 6’penal Staller (CAN) 0-3, 11′ try Van der Merwe (CAN) 0-8, 24′ try Paris convertido por Staller (CAN) 0-15, 32′ try Dotti convertido por Berchesi (URU) 7-15, 36′ penal Berchesi (URU) 10-15, 39′ penal Staller (CAN) 10-18, 41′ try Cat convertido por Berchesi (URU) 15-18, 53′ penal Staller (CAN) 15-21, 55′ penal Berchesi (URU) 18-21, 64′ try Vilaseca convertido por Berchesi (URU) 25-21, 70′ try Sears Duru (CAN) 25-26, 72′ try Vilaseca convertido por Berchesi (URU) 32-26, 80’try Van der Merwe (CAN) 32-31.