Por estos lares nuestros

Ayer sábado amaneciendo con un tiempo potencial y a favor de la práctica del fútbol. Por lo tanto, las comprobaciones otra vez: en canchas abiertas o en algún campito de esos que todavía quedan en algunos barrios, la práctica de fútbol se convierte en objetivo para no eludir.

Con un condimento: quienes organizan torneos relámpagos empezando un día y terminando en el otro, por ejemplo hoy domingo, con alguna recompensa para el que finalmente sea campeón. Se trata de escenarios de juegos abiertos, no cercados y sin que los protagonistas pasen por algún vestuario. Llegan para la acción, cada uno con su atuendo deportivo. Antes de jugar no hay acercamiento posible. Lo llamativo también es que a esos partidos no le faltan aficionados, ya sea familiares directos o los vecinos.

Y el comentario es uno: «¡se arman los tales partidos!».

A ellos incluso acuden jugadores de primera línea en el fútbol salteño, a tal punto que es fácilmente comprobable los que en más de un caso, fueron citados a la última selección salteña, tanto en mayores como en juveniles.

A nivel de clubes como de la propia Liga Salteña de Fútbol se admite que estas situaciones se plantean y son inevitables, «pero en todos los casos la responsabilidad es de cada uno de los que juega».