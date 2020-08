Subsanadas las dificultades

En conferencia de prensa vía remota, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, el director del Sistema Nacional de Información Ganadera, Gabriel Osorio y el gerente de Desarrollo de SNIG, Mario Andrés Rodríguez informaron que superadas las dificultades en el funcionamiento del portal SNIG, los trámites para movimientos de animales para faena, locales feria o de campo a campo retoman su procedimiento habitual. Ello significa que las medidas de contingencia, aplicadas con el fin de garantizar y suplir los servicios que se vieron afectados desde finales de julio, quedan suspendidas y se retoma el proceso electrónico. El ministro Uriarte recordó que dada la urgencia del caso, se había autorizado al Ministerio del Interior a habilitar movimientos de animales, incluso si no contaban con código de autorización. Dicha medida queda suspendida debido a que el sistema a vuelto a la normalidad, agregó.

Por su parte, Osorio expresó que todos los trámites recibidos en formato papel, como parte de la contingencia, están siendo ingresados en formato electrónico. De esta manera, se garantiza la regularización de la trazabilidad de esos animales. Asimismo, dijo que luego de un arduo trabajo para detectar la raíz de la falla acontecida, quedó totalmente descartado que se haya tratado de un ataque cibernético y que no hubo extravío de datos.

Finalmente, Mario Rodríguez dijo que los problemas técnicos en un servidor en particular, fueron de difícil detección pero que desde el miércoles 5 se comenzaron a subsanar. Agregó, que se continúan realizando mejoras en la infraestructura del sitio, lo cual hasta el momento significó un aumento del 50% en la disponibilidad del servicio.