La Asamblea de la Integremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) decidió este martes extender la medida de huelga que hasta ahora afectaba solamente al transporte de arroz.

La Asociación de Fleteros de Combustibles apoya la medida y si bien garantiza que el miércoles no faltará combustible no da certezas respecto a lo que pueda pasar en los días siguientes.

Esta tarde hubo incidentes en Treinta y Tres entre camioneros que adherían a la paralización y otros que no y hay dos detenidos, aseguró a El País el gerente de la intergremial, Humberto Perrone.

Esta mañana el presidente de la ITPC, Mauro Borzacconi, denunció «amedrentamiento» por parte de productores arroceros a trabajadores de las zonas afectadas en los últimos días por los piquetes. Aseguró que que los trabajadores han informado que recibieron amenazas de «no darles más trabajo en el año» y afirmó que «algunos» productores «obran como si fueran señores feudales». Los empresarios del transporte se encuentran en un duro conflicto con los cultivadores de arroz, ya que las partes no se ponen de acuerdo respecto a los fletes en plena cosecha.

