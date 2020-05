Montevideo, 10 may (EFE).- Los tripulantes del buque australiano Greg Mortimer, que se encuentra afectado por COVID-19 y anclado a 20 kilómetros del puerto de Montevideo, serán evacuados y continuarán con su cuarentena en Montevideo, confirmaron este domingo a Efe fuentes de la Cancillería.

Si bien hasta el momento no están definidos todos los detalles de la operación, en principio las personas bajarán en la capital uruguaya este martes, un día después de que el barco entre por tercera vez al principal embarcadero del país.

Según explicó el pasado miércoles el ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano, Ernesto Talvi, durante una conferencia de prensa, dentro de la nave hay 87 personas de las cuales 37 están cursando la enfermedad.

Por tal motivo, el titular de la cartera subrayó que el buque no esta listo para emprender viaje hacia su destino, Islas Canarias en España, algo que Uruguay hizo saber a la empresa australiana Aurora Expeditions para que esta encontrara alguna solución a los trabajadores.

Hasta el momento y a través de «corredores humanitarios», 126 ocupantes del buque retornaron a sus países en dos vuelos médicos que partieron el 10 y 15 de abril, y que llevaron 112 personas a Australia y 14 a Estados Unidos, Canadá y varios países europeo.

Sin embargo, 87 tripulantes del barco siguen a bordo y ya llevan más de un mes en el agua.

El crucero Greg Mortimer partió de Ushuaia (Argentina) hacia las Islas Canarias y llegó a Montevideo cuando uno de sus ocupantes, el primero que debió ser evacuado, el 31 de marzo, tuvo problemas físicos.

Desde ese momento, el buque se encuentra en una ‘zona de servicios’, donde reciben servicio de salud y abastecimiento.

El pasado 17 de abril, un tripulante filipino de 48 años falleció en Montevideo luego ser ingresado a un centro médico por problemas respiratorios.