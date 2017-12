El total de carnes consumidas en Uruguay en 2017 llega a 101,8 kilos por persona y por año, lo que significa un aumento de 2,7 kilos con relación al año pasado.

El consumo de carne bovina en Uruguay registrará este año un nuevo pico, estimado en 59,4 kilos per cápita, lo que representa un incremento de 1,6 kilos con relación a 2016. Es la cifra más alta de la serie que se inició en 2013 y resulta similar al consumo de ese año, informó este martes el Instituto Nacional de Carnes (INAC) al realizar un balance de 2017.

El crecimiento en la colocación de la carne bovina en el mercado interno se explica por el incremento de la demanda, especialmente en los meses de marzo, mayo y junio pasado. En el año 2016, los uruguayos habían consumido 57,8 kilos por persona y 58,6 kilos en 2014.

Por otra parte, la carne aviar aparece en segundo lugar con 20,5 kilos de consumo per cápita, lo que representa un aumento de 3%, o sea, 0,5 kilos por persona.

En tercer lugar se ubica la carne porcina, con 18,8 kilos per cápita, con un incremento de 0,8 kilos con relación a 2016. Se estima que este incremento estará sustentado en un avance de la importación de productos, que crecerá alrededor del 10%, considerando que la producción de carne porcina nacional disminuirá más de 10%.

La carne ovina registra un consumo per cápita de 3,1 kilos, lo que representa una baja de 0,2 kilos.