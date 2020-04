Según afirman algunos científicos y transcurriendo cinco meses desde que el COVID 19 se haya dado a conocer con sus primeros casos, es poco el tiempo para determinar características sobre su biología.

Intentando ser breve en nuestra presentación, deseamos compartir con ustedes la palabra de un Científico de lujo como lo es el Prof. Dr. Javier Sciuto, Docente además en nuestra UdelaR. Que además de encontrarse en la primera línea del frente de batalla, realiza un proyecto de investigación para lograr instalar en Uruguay, un Banco de Plasma de sangre, a partir de donantes recuperados del COVID 19, e implementarlo para una notable mejoría en el tratamiento del paciente crítico.

Agradeciéndole por la deferencia de acceder en entrevista exclusiva para Diario EL PUEBLO, comenzamos consultándole:

¿Qué se ha podido conocer sobre el virus?

Muy poco. Se trata de una Zoonosis y aunque seguramente un infectólogo es la persona indicada para brindar esta respuesta, modestamente lo que puedo manifestar, es que más allá de ser un virus altamente contagioso, que es lo que más repercute en la sociedad, no hay que tenerle miedo.

Actúa sobre las personas (como lo mencionan los chinos y sub coreanos que mucho saben), en un ochenta y cinco o noventa por ciento de los casos, sin que les ocurra nada, existiendo un veinte por ciento de ellos, que llegan a ser asintomáticos.

¿Está determinado por la inmunidad de la persona?

Sí, porque el restante porcentaje (diez, quince por ciento), van a tener además del síntoma, un grado de enfermedad que va desde grave a crítico.

Al llegar a los 60 años, contamos con un elemento que se conoce como inmuno senescencia (deterioro progresivo del sistema inmunológico), y analizando el grupo etario de estas personas afectadas, vemos que en su mayoría, son personas con 70 años o más. Con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, hipertensión severa, obesidad, cáncer, inmuno supresión y problemas de inmunidad. Motivo por el cual, la mortalidad en personas menores, es bajísima. Si el virus es estacional, ¿se siente afectado por altas temperaturas? Según los expertos, para mantener la integridad de su estructura y por tratarse de un virus SARS, la temperatura ideal para vivir, va entre los 3 y 17º.

Por eso temperaturas cálidas como hemos tenido hasta ahora, nos fue favoreciendo. Sí me preocupa, estar entrando al invierno y allí el CTI es cuando más ocupado está con casos de gripe normal.

¿El virus cuenta con una cepa más peligrosa que otra?

Conjuntamente con una colega investigadora del Hospital de Clínicas, hemos llegado a la conclusión, que este virus tiene dos capacidades: muy contagioso y en algunos pasajes de huéspedes a otros, puede llegar a generar mutaciones (modificación en sus genes o que desciende de un organismo que ha sufrido estos cambios), que afortunadamente son menos virulentas que las iniciales, tornándose menos agresivo.

¿Existe una recaída en un enfermo curado?

La experiencia con la que contamos por medio de su principal infectólogo, es que en Corea del Sur, casos que fueron SARS positivos, se curaron y entre los diez a veinte días, volvieron a tener síntomas del virus. Sin conocerse, si fue otra cepa viral o una especie de recaída inmunológica, multiplicándose el virus.

¿Por cuantas se multiplica una persona infectada?

En condiciones habituales, la O.M.S atribuye una tasa de contagio a un 2.5, pero es exponencial, porque si eso sucede, el crecimiento del contagio es enorme.

De todas maneras, debemos tener claro que adquirir el virus lo vamos a adquirir y no hay que tenerle miedo, porque en su gran mayoría es en forma leve.

Si contamos con las herramientas necesarias para casos delicados y nos quedamos en casa cuidándonos, sobrellevaremos la situación.

¿Estamos actuando bien?

Acá existen dos caras del problema, el M.S.P y nosotros. Y si «tiramos» para el mismo lado, unificamos criterios.

En su gran mayoría la gente lo ha entendido, pero los que no lo hacen, o no lo quieren hacer, conspira con el crecimiento viral. Y todo el esfuerzo que venimos transitando, sería inútil.

¿Cómo ve nuestra situación comparada en tiempo con otros países?

Creo firmemente, que luego de conocido el incidente de su supuesta entrada al país, debiera haberse puesto en cuarentena a todas las personas que mantuvieron contacto en el evento, en el avión, etc, etc.

Debiera haberse actuado de otra manera, para ponerle un freno de mano más importante. De todas maneras, creo firmemente que las cifras no muestran la realidad. En un principio, en la velocidad en que las personas estaban contagiadas en Uruguay, daba la impresión de que íbamos camino a niveles de Italia. Actualmente, según los datos aportados por el M. S. P, estamos mucho mejor, pero lo importante de toda la situación, es que lo peor aún no llegó.

¿Cuándo cree que llegará ese crecimiento exponencial?

Es todo muy dinámico. Una cosa es la tasa de contagio y otra el período de incubación que es bastante variable. Demostrándose que puede ir desde dos a veintiún días, donde la persona contagiada, puede ir contagiando un tiempo mucho mayor o menor, depende.

Es difícil establecer evoluciones. Si nosotros nos cuidamos y mantenemos las reglas de higiene y aislamiento social, continuaremos bien, aunque los números van a subir.

Pero mientras las camas de CTI estén disponibles para ese diez por ciento y que no se enfermen juntos, a mí no me asusta.

Creo que por el frío y como se está dando toda la situación, mayo puede ser un mes clave para llegar a la meseta. Sí los ingleses van a comenzar con una vida un poco más tranquila, recién en julio, de allí podemos sacar alguna conclusión.

¿Cuáles son las preocupaciones y las ventajas con las que cuenta Uruguay?

Preocupante, es ése porcentaje de personas que no le da importancia al cuidado, porque más allá de infectarse, van a contagiar.

Temperaturas de invierno, es un elemento para que el virus se maneje mucho mejor.

Y la gran ventaja con la que contamos, es que podemos escuchar a los que más saben. Infectólogos chinos, asiáticos, sub coreanos, japoneses que contactaron primero con la epidemia y están teniendo un control sobre la situación, con «el diario del lunes». Además, de que el tiempo nos está ayudando en cuanto a lo terapéutico.

Estados Unidos y Europa, han apretado el acelerador con los ensayos clínicos, que se trata de estudios muy serios y de gran nivel de evidencia científica, permitiéndonos confirmar intervenciones.

Buenas noticias.

Dentro de las terapias para curar este virus, en Europa y Estados Unidos, la Hidroxicloroquina (anti-malárico), medicamento utilizado para tratar a pacientes auto inmunes como Lupus, Artritis reumatoides, demostró que ha sido de utilidad en pacientes infectados graves con el virus del COVID 19.

Existen Agencias Reguladoras como la FDE de Estados Unidos y EMA de Europa, que habilitan medicamentos y vacunas para que se registren y comercialicen. Y actualmente lo que se está haciendo, es una práctica milenaria con el uso del Plasma de la sangre de personas que ya tuvieron el virus.

El estudio de ensayo clínico mencionado, va a permitir confirmar que la transfusión de plasma de un paciente que tuvo el virus y que tiene anticuerpos, va a servir efectivo en un paciente crítico y le va a salvar la vida.

Eso para mí, es oro puro.

A un futuro próximo

Comenzaremos ésta semana en Uruguay con una colega del Hospital de Clínicas, a realizar test rápidos en sangre a aquellos pacientes relacionados a la salud (médicos, licenciados en enfermería, etc.). Al detectar pacientes con la llamada Inmunoglobulina G, (anticuerpos buenos), van a ser posibles donantes de sangre. Y si resulta, llegaría a ser más ágil que la vacuna. Soy un convencido, que debemos realizar ese Banco de Plasma de sangre de pacientes que ya tuvieron el virus y fueron curados.

¿Con que reflexión cuenta hoy?

Creo firmemente que si dentro de unos quince días, se comienza a «abrir la válvula» paulatinamente, para que la gente comience a salir y contactar con el virus (excepto personas añosas), el país puede comenzar a moverse de a poco, porque lo tiene que hacer.

Si nos quedamos en casa durante todo el invierno y salimos todos de golpe, el sistema va a colapsar.

Tendremos que reeducarnos y aprender de países que salieron adelante.

Teniendo una logística, sin cambiar de protocolo, actuando sobre seguro y con equipos multidisciplinarios.

Va a llegar el momento en que los uruguayos vamos a tener que estar espalda con espalda, apoyándonos y el deseo de nosotros los médicos, es que la gente esté bien.

¡A cuidarnos y a cuidar a los demás!

La tormenta va a venir pero no tengamos miedo. ¡Pánico, jamás!

Este virus no viene a matar si mantenemos las debidas condiciones.

Mary Olivera.