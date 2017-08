Cuatro de arriba y cinco a ilusión batiente

Realidad a prueba de fuego (1): a Universitario no lo bajan de la punta.

A veces con respuesta sabia. A veces con respuesta a media luz. Pero surge como intocable. Allá bien arriba en el Acumulado.

Realidad a prueba de fuego (2): Gladiador es la consecuencia de su inquebrantable versión ganadora en el Campeonato Clausura. Gana, gana y gana. No hay tregua en esa ambición a flor de piel. El orden general que tiene y el gol que no le falta.

**********

Lo cierto es que la nueva fecha de la «A», sexta del tramo final, con todas las luces abriendo camino, para que la gravitación no falte. Sucede que solo dos hechos consumados: el acceso de Universitario a la tercera rueda y la condena de Paso del Bote a la «B». Pero todo lo demás, guarda relación con el veremos. Pero es cuestión de ver la lógica: Ferro Carril, Nacional y Gladiador serán equipos a la hora de la decisión. Mientras se prolonga la duda respecto a los dos que completarán el sexteto: River Plate, Salto Uruguay, Salto Nuevo, Saladero y Ceibal.

Es el combate de los cinco, tras esa declaración de objetivo. Progreso se atormenta en el suspenso, por esas nueve fechas sin ganar, mientras Hindú se la tiene que jugar frente al necesitado Ceibal.

Restan 18 puntos para la conclusión del Campeonato Clausura. Nada es descartable, porque más allá de los cuatro de arriba, la gran mayoría admite los vaivenes: no siempre a favor de la corriente. No siempre en función de argumentos a favor de la siembra.

Eso es claro.

**********

UNIVERSITARIO vs SALTO NUEVO- Especial y clave para Salto Nuevo. Obligado, sobre todo después del 0-3 ante Saladero. Y Universitario, es la razón de favorito. ¿Sí o sí?

PASO DEL BOTE vs FERRO CARRIL- La franja patinó ante River Plate. Se perdió la chance de nivelar ante Universitario. La entrega del «Paso». La inapelable lógica de Ferro Carril, cosa real.

RIVER PLATE vs SALTO URUGUAY- Casi un mano a mano por la quinta plaza. De los que más impacta. Jugando en casa, el boleto de River y este Salto Uruguay de la ilusión viva.

CEIBAL vs HINDÚ- El estreno de Alfredo Viera con Ceibal goleando. Va por la segunda y conservar la chance. Hindú debe reformularse. No debería perder otra vez.

SALADERO vs GLADIADOR- Cara a cara. Saladero en su cancha y le llega un tren bala. La inmejorable posibilidad de Saladero: vencer y fortalecerse. No le será fácil, pero….

PROGRESO vs NACIONAL- Aplastante cuota superior a favor de Nacional. Para la banda es un desafío. Si gana Hindú y pierde, sabe que el descenso será más que nunca amenaza vital.