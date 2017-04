El consorcio de firmas integrantes de Lote 21 cerró de muy buena forma el remate ganadero por pantalla que realizó este martes y miércoles en el Hipódromo Nacional de Maroñas. En la segunda jornada concretada ayer, se ofrecieron las categorías de hembras, comercializándose el 93% del total, con un mercado firme, que dejó gratamente sorprendidos a los organizadores de la actividad, según reconoció a El Observador el presidente de Lote 21, Mauricio Cabrera.

En la jornada de este miércoles el mercado se presentó «ávido, ágil no pensaba encontrarme un mercado así, porque vender las categorías de hembras siempre es algo complicado, sin embargo esta vez no fue así», dijo el rematador.

La categoría de terneras fue la que tuvo menor colocación, vendiéndose el 86%, y las demás superaron el 90% de colocación. En el detalle de la venta se puede ver que bajaron menos los precios de las hembras que los de los ganados de invernada.

En otro orden, los terneros, animales muy pesados, al bulto (por cabeza) cotizaron en promedio US$ 378.

Consultado sobre sus perspectivas para el mercado de reposición, dijo que dependerá del clima –tanto de las lluvias como de los fríos– y también del comportamiento del mercado del ganado gordo –en demanda y precios–. «Si aparecen heladas tempranas la demanda podría bajar», opinó el empresario.

VALORES:

Los valores, máximo, mínimo, promedio y variación respecto al remate anterior fueron los siguientes:

Terneros hasta 140 kg: 2,26, 2,16, 2,22

Terneros + de 140 kg.: 2,27, 1,70, 2,02 (-3.81%)

Terneros Generales: 2,27, 1,70, 2,03 (-3.33%)

Terneros / as: 1,83, 1,57, 1,66 (-11%)

Novillos 1 a 2 años: 1,76, 1,42, 1,62 (-7.95%)

Novillos 2 a 3 años: 1,63, 1,35, 1,49 (-8.02%)

Novillos más de 3 años: 1,59, 1,35, 1,43 (-4.67%)

Novillos de 1 a 2 Holando: 1,30, 1,27, 1,29

Vacas de invernada: 1,20, 1,06, 1,15 (-1.71%)

Terneras: 1,86, 1,45, 1,60 (-5.33%)

Vaquillonas de 1 a 2 años: 1,64, 1,38, 1,47 (-2.65%)

Vaquillonas sin servicio: 1,32, 1,20, 1,28 (-10%)

Vaquillonas preñadas: 541, 480, 519,25 (-1.40%)

Vacas preñadas: 560,00 460,00 507,95 (-0.60%)

Vientres entorados: 1,40, 1,09, 1,27 (1.60%)

Piezas de Cría: 360, 290, 319,69 (-2.99%)