Ceibal (5) – Progreso (0)

Ceibal le ganó 5 a 0 a Progreso ayer en Rufino Araújo en el marco de la primera fecha de la Segunda Rueda de la divisional “A”.

Los dirigidos por Rubén González fueron más en el juego, encontrando en Robert Rodríguez tres goles en el primer tiempo para ir sellando la historia a favor del dueño de casa.

Sobre los 25’ fue Pablo González el que avisó con un remate cruzado que se perdió apenas arañando el palo.

Luego comenzó el show de Robert Rodríguez con el gol, el primero fue a los 32’ cuando definió en el área chica tras recibir una buena habilitación por derecha.

El segundo fue a los 38’ con una corrida previa que ningún defensor pudo parar y una posterior definición abajo lejos del golero Curbelo.

Y el tercero en su cuenta personal llegó a los 43’ cuando otra vez Rodríguez desniveló en el área rival peleando una pelota abajo y empujándola al fondo de la red, el pase inicial fue de Suárez.

En un lapso de 10 minutos los rojos liquidaron el partido, no solo por la contundencia en el arco de enfrente sino en la buena tarea defensiva que frenó todo intento ofensivo del juvenil equipo de la ruta.

En el complemento fue Ceibal el que movió mejor la pelota, generando espacios y situaciones de peligro sobre el arco defendido por Curbelo.

A los 18’ con una buena pegada apareció Agustín Suárez para estirar la cuenta a cuatro con una gran definición de tiro libre.

En tanto que Brahian Albin se encargó de cantar la lotería ceibaleña a los 32’ con gran oportunismo frente al arco del equipo de la ruta.

Lo de Progreso fue todo ganas, el técnico Cincunegui con un equipo muy joven buscó cerrarle sin éxito los caminos a un Ceibal con más experiencia.

En la cancha se notó las dos realidades que hoy día viven uno y otro equipo.

Ceibal sumó de a tres y sigue en lo más alto de la tabla esperando a ver qué sucede entre semana con Salto Uruguay y Universitario.

JOSÉ LUIS TORIANI

ASÍ PASÓ

Campo de Juego: Rufino Araújo.

Árbitro: Fernando Samit (Bien).

Asistentes: Juan Suárez – Israel Portela.

CEIBAL (5): Nicolás Rodríguez, Franco de Mora, Pablo Malinovsky (Gastón Trindade), Cristian Albez, Bruno Marquesi, Fabio Rondan, Pablo González, Agustín Suárez, Charly Cabrera (Brahian Albin), Richard Toriani, Robert Rodríguez (Emiliano Maciel). DT: Rubén González.

PROGRESO (0): Oscar Curbelo, Santiago Chalela, Facundo Trias, Franco Hernández, Marcos Arredondo, Maximiliano Benítez (Salvador Machado), Ángel Márquez, Robert Tonna, Santiago Nuñez (Nazareno Rodríguez), Germán Chavez (Facundo Laxague), Gian Leal. DT: Pablo Cincunegui.

Goles: 1T 32’, 38’ y 43’ Robert Rodríguez (C), 2T 18’ Agustín Suárez (C), 2T 3’ 32’ Brahian Albin (C).

Expulsado: 2T 24’ Robert Tonna (P).

Mejor jugador de la cancha: Robert Rodríguez – Agustín Suárez.

Mejor jugador de Progreso: Marcos Arredondo.