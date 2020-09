El hijo de Pablo con ilusión de par en par

Nació en el año 2003. Suma 17 años. Cuando llegó a la Primera División de Universitario, Ramón Rivas lo incluyó. Fue el estreno ante Libertad en la temporada pasada. Pero en lo que resta de este año 2020 (históricamente complejo), LUCIANO BERNASCONI alistará en Boston River de Montevideo.

Hijo de Pablo Sebastián Bernasconi (River Plate, Salto Uruguay, Ceibal, Quinta Avenida-Treinta y Tres, Arsenal, etc), Luciano integró selecciones salteñas en Baby Fútbol y en la Liga Salteña con la Sub 15. Todo el Baby lo desarrolló en Deportivo Artigas y tras ello, el pasaje a la séptima división de Peñarol de Montevideo, para ser Campeón Uruguayo.

Hasta que llegó el momento en que la añoranza por el pago mandó y Luciano retornó a Salto, para sumarse a Universitario. Aunque la ficha pertenece a Peñarol de Montevideo, el acuerdo de partes con quienes gerencian a Boston River. Por eso el juvenil salteño será uno más en «el Bostón» que tiene en Primera División el mando técnico de Sebastián Abreu. Un salteño más que emigra a Montevideo en edad adolescente. La ilusión no se oculta: de par en par.