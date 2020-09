DE ROCKERO A LA MUSICA LIGERA

Lucio Battisti fue un fenómeno musical de verdad. Se definiría como algo fuera de lo común, sobresaliendo netamente dentro de su perfil como compositor y cantante. Eso que muchos intentan lograr, y que consiguen unos pocos. Alcanzar suceso con su material fonográfico, llegar a los primeros escalones de la popularidad, conquistar una extensa trayectoria, y mantenerse en vigencia más allá del tiempo. Virtudes que le llaman, y que realmente poseía el brillante artista italiano.

A saber: sus creaciones definieron la era de la composición peninsular de finales de los sesenta y setenta, considerado entre los más grandes e influyentes músicos del rock italiano, la balada y la música ligera, tanto como autor e intérprete de sus propios temas, como la de otros artistas. Lucio colocaba la música, y de los textos se encargaba el letrista Mogol. En 1966 registró su primer simple, «Per una lira». Muchas de sus canciones fueron grabadas reiteradamente por infinidad de solistas y agrupaciones, italianos y extranjeros: Mina, Paolo Meneguzzi, I Camaleonti, Patty Pravo, Dik Dik, Antonio Zabaleta, Dyango, Fedra, Ricardo Montaner, Laura Pausini, Emmanuel, entre otros. Battisti lanzó 18 álbumes de estudio entre 1969 y 1994, con una parte muy significativa de éste catálogo traducido al español, inglés, francés y alemán, vendiendo la friolera de más de 25 millones de discos por el orbe.

AQUELLAS VERDADERAS CREACIONES

Lucio Battisti nació el 5 de marzo de 1943, en Poggio Bustone, un pueblo pequeño de la provincia de Rieti, al norte de Lacio, aficándose con su familia en Roma en los años cincuenta.

Ya de niño se sintió atraído por la música y el canto; guitarrista autodidacta, Lucio se inició como músico en la década del sesenta, presentándose en orquestas del medio, para más adelante unirse a I Campioni -The Champions- la banda de respaldo del reconocido cantante de esos tiempos Tony Dallara. Viajando por el exterior en actividad con su viola a cuestas, por el Reino Unido, vivió «in situ» el sonido de The Beatles, Bob Dylan, The Animals, Rolling Stones, Jimi Hendrix, con todo el soul, el blues y el beat, algo que luego introduciría en el pop italiano, a través de verdaderas creaciones. Ya en solitario, con «Per una lira», vende varios centenares de placas, y eso le permite a seguir adelante en su ruta como cantante. Pero, él continuaría escribiendo para otros que se lo solicitaban, así The Grass Roots, consigue un hit en Estados Unidos con una de sus composiciones, «Bella linda». Con el mismo tema, Lucio se clasifica cuarto en el Cantagiro, por aquel momento popular concurso canoro de música pop de Italia.

MÁS FESTIVALES, MÁS VICTORIAS

También en 1969 otra de las creaciones de Battisti, «Il Paradiso», se erige en suceso en el Reino Unido, cuando la banda Amen Corner lo presenta en su disco bajo el nombre de «If paradise is, half as nice», y lo logra colocar en el primer lugar en el hit parade de discos sencillos. Al mismo tiempo, The Hollies, graban otro tema de Lucio en italiano, «Non prego per me». Con muchas composiciones y canto en su haber, llega al Festival de San Remo 1969, con «Un’avventura», y su popularidad empieza a crecer. Su primer gran éxito fue «Acqua azzurra, acqua chiara «, que ganó el Festivalbar . El mismo año, la fonográfica Ricordi publicó el álbum debut homónimo de Battisti. Durante este impactante año conoció a Grazia Letizia Veronese, con quien luego contrajo enlace, viviendo con Battisti hasta su muerte. Y los álbumes en solitario de Lucio continuaban apareciendo, donde lo convierten a esa altura en un clásico de la música ligera italiana, con muchísimos shows en RAI televisión. Ya en 1970, obtiene nuevamente el Festivalbar por segunda vez consecutiva con «Fiori rosa, fiori di pesco», comenzando a colaborar con Mina, quien entonó varias de las mejores melodías de Mogol-Battisti.

VOZ AGUDA QUE LLEGABA AL CORAZÓN

Con su particular voz aguda, va reuniendo sus grandes hits: «La canzone del sole», «I giardini dI marzo»,»Comunque bella»,»E penso a te»,»Il mio canto libero»,»La collina dei ciliegi»,»Il nostro caro Angelo», »Ancora tu», »Respirando», »Si viaggiare»,»Amarsi un po», «Perche no»,»Una donna per amico»,»Una giornata uggiosa»,»Con il nastro Rosa», y más.

La publicación estadounidense Billboard nominó a Battisti como «Personalidad italiana del año» en 1972, definiéndolo como «cantante, compositor, editor de música de fama internacional, que ha elevado el gusto del público italiano y fortalecido el mercado». Sus últimos discos fueron «Cosa successderà alla ragazza», 1992, y «Hegel», 1994. Músicos como David Bowie declararon su admiración hacia la música de Battisti; de hecho, Bowie intentó traducir al inglés algunas canciones de Battisti en 1997, lo que se vio interrumpido con el fallecimiento de éste. Por otro lado, Paul McCartney, quien guarda en su colección toda la discografía de Battisti y sentía admiración por su música, también quiso acercarse a traducir alguna producción al idioma inglés. Exactamente el 9 de septiembre de 1998, Battisti dejó de existir en un nosocomio de Milán, a causa del mal del cáncer.

Es un ícono de la música. Más allá de la nostalgia.