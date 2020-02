El precio al productor estimado para enero fue de $ 11,64 por litro registrando un valor un 3,2% superior al del mes anterior, en dólares registró un aumento de la misma magnitud con un valor de US$ 0,31, según los datos que divulgó el Inale.

El precio de la leche medido en dólares acumulaba cinco meses de estancamiento en US$ 0,30 por litro desde agosto del año pasado. Si bien en pesos hubo incrementos, esos ajustes no fueron suficientes para acompasar la apreciación que tuvo el tipo de cambio en ese período, algo que se revirtió en enero de este año.

En relación a un año atrás (enero de 2019), el precio por litro presentó un aumento del 23,4% en moneda nacional y mejoró 7% en dólares. En todos los casos son valores corrientes que no toman en cuenta la evolución de la inflación en dicho período. La composición promedio estimada para enero de la leche fue de 3,74% grasa y 3,32% proteína, la que determinó que el precio por kilo de sólidos fuera de $ 164,8 por kilo, valor un 2,6% superior al del mes anterior y comparado con un año atrás fue 23,5% mayor.

El coronavirus impacta enla cadena láctea China

Sandy Chen, analista senior de lácteos en RaboResearch de Rabobank, analizó los posibles efectos en el mercado mundial de productos lácteos, y aconsejó que no se los ignorara.

El coronavirus está afectando la economía China, y por el peso que ésta tiene en el mercado mundial, los efectos que sufre ese país se trasladan a varios puntos del mundo. Los lácteos no escapan a esa situación según un informe de Dairy Reporter. com.

Consideró que «el impacto de la epidemia en la demanda de productos lácteos debería ser a corto plazo» pero advirtió que «la incertidumbre sobre la duración real del impacto y el persistente impacto psicológico podrían ocasionar un daño significativo al consumo, que luego afecta el procesamiento, la producción y la importación».

Los productos lácteos que tradicionalmente se compran para regalos navideños se vieron gravemente afectados. Rabobank estima que un impacto del coronavirus por 30 días podría reducir el consumo de leche líquida de China en un 2 % y un 4 %.

Debido a que el consumo de queso Chino proviene principalmente del servicio de alimentos, Rabobank entiende que el impacto de 30 días podría reducir la importación de queso en al menos un 5 %.

Chen dijo que los envíos de leche cruda y el reabastecimiento de los procesadores se han retrasado debido a los controles más estrictos y la escasez de mano de obra después del Año Nuevo chino.

A nivel de granjas, son los establecimientos pequeños y medianos los que han sufrido el mayor golpe.

Por otra parte el gobierno chino enfatiza la importancia de un suministro estable de alimentos, en términos de producción, distribución y logística, lo que podría ejercer más presión de lo habitual sobre los precios de los lácteos.

Chen informó que en 2019 China importó casi 670.000 toneladas de leche entera en polvo (+ 30 %), y un récord de 340.000 toneladas de leche descremada en polvo (+ 23 %). Inicialmente, Rabobank esperaba que las importaciones de China en el primer semestre de 2020 cayeran un 3 % y crecieran un 1 % durante todo el año.

Pero el coronavirus impuso un cambio en el pronóstico de Rabobank que ahora proyecta que para todo 2020 habrá una disminución del 1 % en la demanda total de lácteos, potencialmente llevando a una reducción del 11 % en las importaciones. Si la demanda total de lácteos cae hasta un 5 %, las importaciones caerían un 25 % en 2020.

Y advierte que por el «gran impacto en el servicio de alimentos, los efectos colaterales podrían impulsar a los exportadores de ese segmento a cambiar parte de la producción de queso, manteca y crema a LPE y LPD con el tiempo, lo que daría como resultado más leche en polvo en el mercado mundial».

Por otro lado, el director de información de mercados lácteos de INTK FCStone, Nate Donnay, sugirió que en los próximos 12 meses los lácteos chinos podrían tener una caída del 3 % al 10 % en los precios debido al coronavirus.

Cooperativistas adquirieron la maquinaria de la ex Caldem y aseguraron su continuidad laboral

La semana pasada se realizó el remate judicial de la maquinaria de la (ex empresa Caldem) que desde el quiebre de la empresa pertenecía al Banco República.

Momentos de mucha emoción se vivieron en la fábrica ya que finalmente los 13 trabajadores que conforman COTRAL que desde que cerró la empresa continúan gestionándola, lograron comprar la maquinaría lo que les permitirá seguir trabajando. Los cooperativistas adquirieron la maquinaria por 4.100.000 pesos, (poco más de 100.000 dólares). Para pagar ese monto la cooperativa constituida hace poco más de 2 años, cuenta con un préstamo de un programa de INACOOP y la ayuda económica de un socio privado.

Los productos que elabora la cooperativa que son mozzarella, yogurt, dulces y salsas, entre otros son marca Los Rumbos, ya que los trabajadores tienen bajo su propiedad esa firma. Hoy están procesando para elaborar unos 5 mil litros semanales de leche, en dos días de elaboración, que luego comercializan en el mercado interno.

Los trabajadores defienden la viabilidad del proyecto, manifestando que en todo este tiempo a pesar de las dificultades, han logrado cobrar en fecha sus salarios, pagar las prestaciones sociales, DGI, proveedores e insumos en general.

En 2019 Estados Unidos perdió8,8 % de sus tambos

En 2019, la lechería estadounidense sufrió la mayor caída absoluta en el número de establecimientos desde 2004, y la mayor disminución porcentual desde 1973.En el último año los productores de leche de Estados Unidos aceleraron el ritmo del abandono de la actividad.

La semana pasada se conoció en recuento anual que hace el Departamento de Agricultura norteamericano (USDA) sobe la producción de leche y constató que en 2019 sólo hubo 34.187 establecimientos autorizados a vender leche, una caída de 3.281 respecto a 2018 (-8,8 %), publicó Daily Dairy Report. En 2019, la lechería estadounidense sufrió la mayor caída absoluta en el número de establecimientos desde 2004, y la mayor disminución porcentual desde 1973. Los márgenes en los tambos mejoraron notablemente a fines de 2019, pero como muestran estas cifras, muchos productores de lácteos se quedaron sin capital o simplemente se cansaron del apriete financiero de varios años difíciles. Mientras los tambos cierran se da el fenómeno de que menos establecimientos concentran el mayor número de vacas. Pero en 2019 las pérdidas fueron particularmente pronunciadas, poniéndole una fuerte presión a la industria. El aumento de los precios de la leche a fines de 2019 mejoró los ingresos de los productores de lácteos por un tiempo, pero los precios de futuros de hoy no son alentadores. Si los precios de la leche no se recuperan, es probable que continúen las fuertes pérdidas, advierte Daily Dairy Report.