Es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, Técnico en Laboratorio Clínico, Profesor de Biología, docente de Histología y Biología del Desarrollo, Profesor de Estructura y Funciones Normales de la Facultad de Enfermeria, músico y cantante. Y todas estas especialidades las ha logrado conjugar en su vida junto a su esposa Rosario – que también es artista y profesional, siendo conocidos en nuestro medio como el dúo Luis y Rosario. Luis Benítez Da Rosa comparte relatos de sus vivencias personales y cómo se fue amalgamando a su actividad docente y también de que forma fue canalizando su vocación musical.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia y en cuál barrio creció?

Mi infancia transcurrió en una zona que yo no sé bien cómo catalogar: en la calle Andresito, una cortada entre el comienzo de 8 de Octubre y Belén, muy cerca de la costa, del puerto y la costanera, vinculado más al Cerro o Baltasar Brum. Era un barrio muy tranquilo, con pocas personas, pero con mucho contacto con el río, y la naturaleza. Era de la época que se dormía con la puerta abierta… nos conocíamos todos… y cada sonido y cada ruido, era típico, con escaso ruido de tránsito… Desde la escalinata de 8 de octubre hay una vista maravillosa del río y del puerto”.

¿Cuando descubre su vocación por la música?

Desde pequeño, con mi padre, a él le gustaba cantar y tocar la guitarra, y tenía amigos que siempre se juntaban en casa; por ejemplo, recuerdo que uno de ellos era Roberto Castro, el compositor de la famosa Canción para el Uruguay Crecido, que anduvo un tiempo por Salto, como muchos otros artistas que solían pasar por la ciudad y varios se quedaban a probar fortuna, conseguían programas de radio en vivo- y en una de esas crecientes el agua lo había sacado de su casa y ahí surge ese tema. Eran épocas en que se hacían peñas folklóricas en distintos clubes, y yo siempre acompañaba a mi padre.

Y claro, obviamente que yo siempre tenía inclinación por la música, y uno se va juntando con amigos que también tienen esa vocación. Recuerdo haber empezado estudios en el conservatorio de música, pero duré poco… je je…como siempre fui muy activo y yo quería salir tocando, me aburría en las clases de solfeo… entonces iba aprendiendo con otros “guitarreros”, con amigos, etc. Pero siempre muy autodidacta y como una diversión más que una opción de vida.

¿Cómo inicia su carrera profesional?

-”Siempre atraído por las áreas biológicas, tenía intención de hacer la carrera de Medicina, y cuando termino 6º año de liceo, en mi querido Liceo Piloto (hoy Liceo 2), me quedaba una materia y me inscribí en Veterinaria; allí descubrí mi verdadera vocación y entonces continué hasta que llega el momento de tener que ir a Montevideo. No era fácil, en tiempos de dictadura las cosas no eran sencillas, trabajar y estudiar, luego conformar una familia…

Pero paso a paso, y con la invalorable ayuda de la familia y de mi compañera, gano mi primer concurso e ingreso a la Cátedra de Histología, donde continúo hasta hoy.

A la vez que estudiaba Veterinaria también cursaba estudios de Laboratorio Clínico, en Facultad de Medicina y terminé ambas carreras en el mismo año.

De inmediato comencé a trabajabar en el Laboratorio del Hospital de Clínicas, donde también ejercí la docencia algún tiempo en la propia carrera de laboratorista, además de las actividades propias de diagnóstico. También en esos casos ingresé por concurso.

En el año 1991 regresamos a Salto con mi esposa y mis dos hijos, y durante un tiempo ejercí la profesión de Médico Veterinario y también la docencia en la Regional Norte (hoy CENUR). En determinado momento se me propone presentarme en el Liceo Rural de Valentín que recién se había iniciado. Fue una época muy linda, donde aprendí muchísimo, sobre todo de un entorno diferente para mi hasta ese momento, de un contexto educativo distinto.

Al seguir profundizando en el ámbito de la enseñanza secundaria decido cursar profesorado de Biología, pues consideré que sólo con contar con conocimientos académicos de una materia no bastaba. Si bien no culminé la carrera al tener pendientes tres asignaturas, accedí a la efectividad por concurso de oposición”.

¿Qué experiencias podría compartir desde su ejercicio docente?*

-”Muchas. El haber trabajado en la Universidad, y en Enseñanza Secundaria, me ha dado una visión más completa de ambos sistemas y también entender algunos de sus inconvenientes de integración”.

¿En qué momento de su vida conoce a su compañera de vida y del arte y conforman el dúo?

-”Hace tiempo, desde el principio, nos conocimos cantando en grupo entre amigos y eso fue un elemento clave en nuestro acercamiento a través de la música coincidiendo en la misma sensibilidad por el arte; creo que es un gran ingrediente para compartir cosas y maneras de ver y entender la vida.

En cuanto al dúo Luis y Rosario al principio como siempre se dice, cantando ente amigos, en reuniones; después nos empiezan a invitar, y empezamos a tomar más en serio las cosas, a ensayar con más estudio y dedicación; y poco a poco cuando quisimos darnos cuenta el dúo fue tomando forma definitiva, aunque creo que siempre, desde un principio ya estaba conformado, aun sin darnos cuenta nosotros mismos”…

¿Qué lectura hace del sistema educativo actual desde su lugar de docente?

– Existen problemas, como todo en las vida -bueno sería que no los hubiera- pero creo que en el mundo actual tan complejo y diverso, el sistema educativo debe dar ciertos pasos más adelante.

Reivindico el rol de los docentes que cotidianamente y a pesar de todo, seguimos sosteniendo la educación del país, luchando y haciendo frente a muchas situaciones, que muchas veces no son valoradas en su totalidad. En estos días, que tanto se ha hablado y escrito sobre los resultados de la pruebas PISA, poco se tiene en cuenta el contexto en que se enmarcan dichas pruebas, y sin embargo por otro lado poco se ha difundido que hay un grupo muy importante de alumnos de todo el país que han obtenido importantes logros en diferentes concursos y proyectos, entre otras cosas vinculados a las ciencias (Informática, Robótica, aplicables a la salud, etc.), incluso a nivel internacional, y parece que esos trabajos no importan, sólo se trata de fomentar lo negativo en muchos ámbitos.

El tema de “los recursos” parece una “mala palabra” para muchos, pero una política de estado en materia educativa debe también estar dotada de más recursos, de más inversión. En algo tan real, como por ejemplo, contar con más docentes, construir más centros educativos, mejorar los actuales, contar con más equipamiento. Podremos discutir la implementación de determinados planes dentro de una concepción de proyecto de sociedad y país, pero primero hay que dotar de los recursos necesarios, hasta para poder evaluar resultados. Más allá de los planes y proyectos en materia de desarrollo educativo”.

Compártanos algunos de sus proyectos musicales y un suceso memorable que recuerde…

-”Podría mencionar muchos, por ejemplo cuando tuvimos el gusto de participar en murgas y ganar algunos concursos.

También fue un hito importante en nuestra vida haber integrado el coro Cantares con una importante trayectoria local e internacional y la gran experiencia haber participado en varios viajes por Europa”.

Y con el dúo junto a Rosario, ni que hablar: la producción del disco Para Cantar Juntos, dedicado a jóvenes y niños, pero con una temática muy seria, en cuanto a la lucha por la paz, por la ecología y por los valores humanos”.

Como integrante de la cooperativa «Víctor Lima.-”»¿Qué opinión le merece la labor cooperativa?

-”Estoy realmente convencido que es una gran herramienta, que debe ser aprovechada mucho más. Los artistas pueden tener un espacio de desarrollo y de crecimiento muy importante en una actividad de este tipo. En las actividades con la Cooperativa Artística “Víctor Lima”, más allá de que actualmente nos toca la presidencia, nuestra experiencia nos ha demostrado que se pueden construir mucho y de mejor manera en forma cooperativa, mucho más que individualmente…eso está claro; se aprende a crear y construir entre varios, a superar problemas, a obtener logros importantes. Reitero, individualmente se puede, pero siempre es más más difícil…”

¿Proyectos por cumplir que aún queden en el tintero?

-”Muchos… siempre hay muchos, por suerte; hay algunos proyectos como poder grabar un nuevo disco. Tenemos también un proyecto de participar en teatro en una obra con música”.

Un balance del año 2016…

-”Siempre tiene que ser positivo, más allá de los avatares que nos da la vida… vivir es de por sí positivo; siempre hay de todo, en lo personal, familiar,laboral, artístico y ello es lo que le da sentido a las cosas. Y al final, creo que la balanza se inclina para el lado bueno, aunque sea un poco y el hecho de tener proyectos de futuro a desarrollar es un plus”.