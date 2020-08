El «Bomba» Cáceres llegó a los 60 años. En el año 1978, jugó como zaguero central defendiendo a Peñarol en un partido de Copa Libertadores ante Boca Juniors en La Bombonera. Tenía 18. Jorge Savia fue el enviado del diario El País, para la cobertura del partido. En un Peñarol deprimido, Domingo Rufino Cáceres empuñó la bandera de la rebeldía y el querer.

Un par de días después, Savia publicó una foto del equipo aurinegro y en cada jugador, la imagen de Cáceres. Para el colega, Peñarol hubiese necesitado de «11 Cáceres». Llegaría el momento en que Savia asistió a Los Aromos a los efectos de la cobertura de una práctica.

Los más pesados del plantel «lo invitaron» a hablar sobre la foto. Savia se debatió a lo guapo con sus argumentos a cuesta. No le fue fácil la misión.

**********

«A veces pienso: ¡qué dinero se podría hacer ahora con el «Loco» Cuello o el «Negrillo» Hernández teniendo aquel nivel que no dejaban de ofrecer en cada partido! Lo he dicho y lo sostengo: Luis Suárez tiene lo que el «Loco» Cuello también tenía. Eso de ir a todas, de buscarlas, de no dar una por pérdida o de resolver en situaciones complicadas.

En la actitud de uno y otro, hay mucho en común.

El que lo vio a Cuello sabe de qué hablo. ¿Y miento si digo que Suárez tiene mucho del «Loco»? Los nivela ese mismo proceder en la cancha, sin dejar de buscar»

***********

El «Bomba» Cáceres obliga a la reflexión, cuando invoca la similitud a determinados niveles entre uno y otro. ¿Suena a disparate o no tanto? El «Negrillo» igualmente en el apunte de Rufino. Fue Nelson Hernández goleador de Hindú a principio de la década del 70. En 1971 el máximo goleador en la «A», con la suma total de 24 goles.

«A veces es bueno que un jugador se rebele»

Domingo Rufino Cáceres. Que viene de antes, pero que también transita por este tiempo.

Suma exjugadores a su equipo de trabajo, entre ellos a Daniel «Coquito» Rodríguez, Campeón de la Libertadores con Peñarol en 1982. Siente predilección por la obra de «Nostálgicos del Fútbol» que lidera Nelson Marcenaro y suele recostarse en la barra de amigos.

Evoca a Racing de Sayago de 1989, el ascendido de la «B» a la «A» con Juan Martín Mugica y el profesor Esteban Gesto.

El Racing de Héctor Tuja, Rafael Villazán, el «Topo» Rosa, Venancio Ramos, Alberto Bica, «Pelé» Cardozo, la «Pocha» Fernández, Sergio González…

Se convierte en aliado de aquellos jugadores que no se someten a determinados poderes, «porque a veces es bueno que el jugador se rebele.

Que tire una puteada. Que se caliente frente a la decisión de un técnico, o cuando en la cancha no le salga lo que pretende.

Eso tiene que ver con las raíces del Uruguay futbolístico. Eso no se puede perder. Hay moldes en el fútbol que se terminaron, pero con la identidad no se juega».