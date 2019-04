Ha significado algo más que una revelación. Después de todo, sin pasar por ningún equipo de Montevideo, LUKAS GONZÁLEZ desde River Plate de Salto desembarcó en la selección uruguaya Sub 17 que orienta Alejandro Garay y que asume actualmente la disputa del Campeonato Sudamericano. Sigue naturalmente en River Plate, desde el momento que recién en junio se abre el período de pases, para que los clubes capitalinos puedan plantear incorporaciones.

Pero lo cierto es que en el caso de Lukas, el futuro va marcando otro perfil. Y a nivel de Comisión Directiva de River Plate, bien que lo saben. El objetivo de quien maneja su futuro, apunta al fútbol de Italia y un club como parte de la opción: Regina.

Las partes en juego atienden esa posibilidad, queriendo lo mejor para el golero. Por eso, una vez que concluya el Campeonato Sudamericano retornará a Salto y se sumará al plantel de River Plate, incluso a los efectos de no resignar forma en ningún aspecto.

EL CASO DE ARANDA

De lo que no hay dudas además, es que este proceso de la selección sub 17 de Salto en el Campeonato del Interior, ha dimensionado el valor individual de ALAN ARANDA. No solo por los goles, sino por la clase expuesta. También de River Plate, es de los que se alejará del club en junio próximo, teniendo en cuenta el virtual acuerdo con Danubio de Montevideo.

Tras el Torneo de OFI, Salto será uno más en el certamen de Integración que incluirá a equipos capitalinos, por lo que continuará afectado al combinado que orienta Wilson Cardozo.

Con River Plate no hay dudas que se origina una situación de hecho: desde su comarca, la proyección de dos jugadores con futuro vital. Por ahora, sin techo.

Las tenazas de Lukas y el arte de Aranda. De eso se trata.