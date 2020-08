Por Nicolás Caiazzo

De cara al inicio de las competencias por parte del Salto Automóvil Club, EL PUEBLO dialogó con su Presidenta, Luz Favier, quién marcó los puntos clave de un inicio inminente para los motores salgeños el próximo 23 de agosto en el Polideportivo Ciudad de Mercedes.

-¿Cómo ha atravesado el club por estos 5 meses de inactividad?

«Cuando se decretó la emergencia sanitaria, estábamos a una semana de la disputa de la primera fecha. Muchos de los pilotos tenían sus autos ya prontos. Pero algunos de ellos, que no llegaban para aquella 1er carrera, aprovecharon el parate para seguir trabajando en los mismos. Es así que hoy tenemos 34 auto prontos. De esos 24 autos, en esta 1ª fecha estarán largando unos 30. A nivel dirigencial aprovechamos la inactividad deportiva para trabajar en aspectos administrativos, y fundamentalmente de capacitación. Todo el equipo de trabajo participó en cursos vía zoom sobre reglamentación, perfeccionamiento en cumplimiento de los distintos roles y sobre seguridad, etc. En definitiva, creo que todos siempre tuvimos en mente que en algún momento se iba a reanudar la actividad y tratamos de prepararnos para ello de la menor manera».

-¿Qué proyectos debieron estancarse debido al desarrollo de la pandemia?

Lo que expresaba antes no quiere decir que no nos hubiere afectado la pandemia. La situación indudablemente impactó en la economía de todos y ello nos obligó a hacer cambios para poder volver a la actividad. Por ejemplo,, hemos acotado el campeonato a 4 fechas, la actividad se concentrará en un solo día, todo ello buscando bajar costos. Por otro lado, no tendremos la posibilidad de correr en Concordia y Rivera, dos escenarios que forman parte de nuestro campeonato, y que en este marco de excepcionalidad, los tuvimos que dejar de lado. También nos atrasó la ejecución del proyecto de la Escuela de Educación vial que se está construyendo en el predio y que ya está en sus etapas finales. Otros proyectos deportivos como la creación de una nueva categoría, de pick ups, y la recuperación de la categoría de las plataformas, se vieron también resentidos a consecuencia de la crisis económica que generó la pandemia».

-¿Hacia dónde apuntaban el 2020?

«Para este 2020 apuntábamos a consolidar la categoría del TPS y como decía, crear o fortalecer otra categoría que la acompañe, porque esa es una necesidad que tenemos para que nuestros espectáculos sean completos. Esperábamos también poder inaugurar la Escuela de Educación Vial, lo que aún no descartamos, y seguir avanzando en el principal proyecto que es la restauración y ampliación de nuestra pista.

- ¿Se ha sacrificado alguna categoría del SAC o el número de pilotos compitiendo?

Si bien, como lo mencioné anteriormente, el parate a consecuencia de la pandemia, permitió que se terminaran de armar varios autos de la categoría TPS que estaban en proceso, para la Fórmula Sac, que viene con dificultades desde la temporada pasada, significó quedar al margen para esta temporada».

-¿Cómo se facilitaron los caminos y qué gestiones debieron hacer hasta llegar al desarrollo de la primera fecha?

«Volver a la actividad es una enorme responsabilidad. Si bien en nuestro país la situación sanitaria está controlada, sabemos que la posibilidad de que se generen rebrotes está siempre latente. Lo primero que hicimos fue un autoanálisis para saber si pilotos y equipo de trabajo, queríamos correr en estas condiciones. Las opiniones estuvieron dividas al comienzo, ya que estuvieron los lógicos temores y la preocupación por el tema económico. Pero finalmente primó la pasión que es la que nos lleva a estar en este deporte y se resolvió que si. Allí hubo que trabajar mucho armando el protocolo sanitario, y en conjunto con el Acu y los demás clubes, se hicieron las presentaciones ante la SND y MSP para obtener su aprobación. Primero se aprobó un protocolo para entrenamientos y recién a mediados de julio quedó aprobado el protocolo para competencias».

-Mercedes los vuelve a alojar, ¿fue sencilla la organización para esta fecha?

«Organizar esta fecha no fue nada sencillo, ya que además de las formalidades habituales que debemos cumplir, estamos trabajando mucho sobre el Protocolo sanitario para que se pueda cumplir sin problemas. Ello requirió organizar un equipo de trabajo que tendrá a su cargo la aplicación de las distintas medidas, y sobre todo, informar y concientizar a todos quienes van a estar en el Polideportivo el próximo 23 de agosto, de la importancia que reviste la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas sanitarias para que el Protocolo se pueda cumplir sin inconvenientes»

-¿Cuáles son los detalles más destacados dentro del protocolo impuesto?

«El protocolo sanitario impuesto, establece en primer lugar que las competencias serán sin Publico. Ello es lo que más se siente a nivel de los pilotos , ya que nuestros espectáculos son por esencia familiares. Que no puedan acompañar la familia, los amigos, deja un vacío enorme que no será fácil disimular. Pero sabemos que es por el bien de todos, que siendo responsables los estamos cuidando. El Protocolo exige, además de las medias generales de uso de tapabocas, distanciamiento mínimo, aplicación de alcohol en gel , al ingreso, la presentación de un formulario de trazabilidad, una declaración jurada de no presentar síntomas y no haber viajado al exterior, el control de temperatura, la desinfección de manos así como de los vehículos. Debemos también ajustar al Protocolo aquellos ítems donde normalmente se aglomeran más personas, como por ej, la reunión de pilotos, que se hará en forma previa via zoom, y el podio que también será diferente en esta ocasión».

-Ya como amante del deporte, ¿con qué tipo de nivel esperas encontrarte en pista?

La verdad que tenemos muchas expectativas en cuanto a lo que será esta primera fecha. No sólo por el número de autos, sino por lo competitividad que existe en la categoría. Tenemos debuts que pueden ser una grata sorpresa, porque se trata de pilotos que ya tienen una trayectoria en el deporte motor y son autos que están en manos de preparadores también reconocidos. Sin dudas la categoría, que ya mostraba un gran nivel se va a ver enriquecida. Solo esperamos que el exceso de adrenalina no les juegue una mala pasada y sea una carrera sin inconvenientes, donde todos puedan llegar a la meta».

-De aquí a lo que resta del año, ¿cómo tienen planificada la temporada?

Luego de esta primera fecha, tenemos planificada 3 más, el 20 de setiembre, 18 de octubre y 15 de noviembre, todas en el Polideportivo. Pude existir alguna variación en la última fecha ya que tenemos una invitación por parte de Auvo para el Pinar, pero no es nada concreto aún».

-¿En el plano local cómo transita el proyecto del Autódromo a nivel de la Junta Departamental y los distintos actores políticos?

El proyecto del Autódromo, cuya financiación, se maneja la posibilidad de que sea a través de la OPP, espera la aprobación por parte de la Junta Departamental, de un Acuerdo por 30 años con la Intendencia, para así destrabar el obstáculo formal que implica el hecho de que se trata de un predio privado y las contribución de fondos públicos, requieren canalizarse a través de la Intendencia. La proximidad de la elecciones departamentales, nos ha jugado en contra en ese sentido ya que por diferentes razones, la Junta no ha procedido aún al tratamiento del tema. No obstante, hemos seguido manteniendo reuniones en distintos ámbitos, ya que no descartamos ninguna posibilidad. Hoy podemos afirmar que el Proyecto continúa en pie».

- Independientemente del proyecto del Autódromo, ¿le apuntan a algún otro?

Ese es in dudas el más importante, porque de alguna manera nos condiciona otros proyectos. Hace tiempo tenemos la idea de crear una escuela de karting, porque de allí se nutre el automovilismo. Ya tenemos el proyecto prácticamente armado, pero no podemos arrancar con él hasta no tener pista. También es nuestro objetivo reflotar la categoría de motociclismo en firme, pero no ocurre lo mismo. Por eso seguiremos trabajando y golpeando puertas , para poder concretar ese gran anhelo para el Club de volver a contar con su Autódromo»