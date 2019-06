Buenos Aires, 31 may (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseveró este viernes, en clave electoral, que «volviendo al pasado» el país solamente se va a «autodestruir», en clara referencia a un eventual retorno del peronismo al poder tras los comicios presidenciales de octubre próximo.

El mandatario, que en alguna ocasión ya ha adelantado que irá por la reelección, encabezó en la provincia norteña de Salta junto al gobernador de ese distrito, el peronista Juan Manuel Urtubey -que también lanzó su candidatura-, la inauguración de los primeros 700 kilómetros de vías renovadas del ferrocarril Belgrano Cargas.

En un clima cordial entre los dos políticos, Macri señaló que el actual es «un momento de construcción» e «histórico» para los argentinos. »En un momento que nos ha encontrado no ajenos a un fuerte debate, en el cual algunos creen que volviendo al pasado vamos a encontrar soluciones. Y yo les digo que volviendo al pasado solamente nos vamos autodestruir», aseveró en el acto, que se da tras un año de recesión económica y fuerte inflación y con su popularidad en caída en las encuestas. Según continuó, «el mundo entero» ha abierto las puertas al país y espera que los argentinos le vendan lo que son «capaces de hacer». »Y para eso es que necesitamos estar conectados y tener bases claras donde apoyarnos. Reglas de juego claras para todos, diciéndonos la verdad con transparencia, algo fundamental», consideró.

Por su parte, Urtubey calificó el de hoy como un «día histórico e inolvidable» para los productores de la zona por los kilómetros de vías ferroviarias habilitados. »Queremos agradecer a cada uno de aquellos que durante tanto tiempo han venido planteando la necesidad de la recuperación del tren. Señor presidente, esta es la Argentina que necesitamos, la Argentina que necesita mover su producción. Esta obra es fundamental. Gracias por estar acá y por la decisión política de que esto se pueda hacer», subrayó el gobernador. Este acto se da solo minutos después de que Urtubey -miembro del sector peronista Alternativa Federal- reiterara su precandidatura presidencial y afirmara en una entrevista que no hay ninguna posibilidad de que se postule como candidato a vicepresidente acompañando a Macri en la fórmula electoral, como se venía rumoreando entre algunos sectores políticos y en la prensa.

Pero también descartó que se vaya a dar un acuerdo con el peronismo kirchnerista.

El 11 de agosto próximo se celebrarán primarias obligatorias en las que los ciudadanos elegirán la lista de candidatos de cada coalición que acudirá a los comicios generales del 27 de octubre.

Por el kirchnerismo ya presentaron su candidatura Alberto y Cristina Fernández (para presidente y vicepresidenta) y por el peronismo federal, además de Urtubey, lanzó su postulación Sergio Massa. Macri, mandatario desde que en 2015 venció en las elecciones a Daniel Scioli, candidato propuesto por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), anunció en Salta que desde hoy se pone en marcha el plan «Ahora 12» para fomentar el consumo. »Tratar de recuperar algunas necesidades de consumo que los argentinos hemos tenido que postergar en este ultimo año, año y medio», reconoció. »Nos hemos puesto de acuerdo entre el sistema financiero, Banco Central y Ministerio de la Producción para volver con Ahora 12. Un programa muy activo que vamos a poder facilitarle a la gente que consume con tarjeta en vez de hacerlo a una tasa de arriba del 45 % a una tasa del 20 %», añadió.

