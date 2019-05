Buenos Aires, 26 may (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, cuestionó este domingo la «corrupción» que en gobiernos pasados rodeó a la obra pública en su país, luego de que el martes pasado se iniciara un juicio a su antecesora, Cristina Fernández, por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales. Macri expresó sus críticas en una columna de opinión difundida hoy por la agencia oficial Télam, donde hace referencia al Paseo del Bajo, una autopista subterránea para el transporte de camiones y ómnibus de larga distancia en la capital argentina. La obra, que será inaugurada este lunes, es una de las principales llevadas adelante durante el Gobierno de Macri.

»Esta obra nos hace imaginar cuánto más podemos, qué cosas igualmente increíbles podemos lograr si le decimos basta a esa política de la corrupción y los privilegios, especialmente en la obra pública que en el pasado fue sinónimo de mentira, cinismo y corrupción», afirmó el mandatario.

Macri sostuvo que cuando asumió la Presidencia, a finales de 2015, descubrieron en Vialidad Nacional, el organismo estatal encargado de las obras viales, «irregularidades e inconsistencias» que resultaron en doce causas judiciales y 41 exfuncionarios imputados, seis de ellos presos.

Sin mencionarla por su nombre, Macri hizo alusión a la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Esta empresa es eje del juicio que desde el martes pasado se sigue a Cristina Fernández (2007-2015) y a otra docena de personas por presuntas irregularidades en la concesión de medio centenar de obras viales en la sureña provincia de Santa Cruz.

»Desde su creación llegó a tener más de 50 obras adjudicadas solo en esa provincia. Algo que es, por lo menos, atípico», comentó el presidente sobre la empresa, creada en 2003.

Macri dijo que «durante muchos años los procesos de compras y contrataciones de obras, bienes y servicios del Estado se llevaron adelante desde una estructura que no solo facilitaba sino que promovía la malversación de fondos públicos».

»Los presupuestos se dibujaban, la desinformación se fomentaba, los pliegos no se publicaban y la competencia era inexistente», aseveró. Macri, que este año podría buscar su reelección, aseguró que ahora las obras públicas cuestan hasta un 50 % menos que hace tres años y medio. »Pero la estafa del sobreprecio no era el único problema.

Las obras se abandonaban.

Los cortes de cintas eran para la foto. Y llegamos a tener obras truncas que se convirtieron en monumentos al abandono», agregó. Macri difundió este mensaje un día después de que Cristina Fernández protagonizara su primer acto de campaña como precandidata a vicepresidenta junto a su compañero de fórmula, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández, quien se presentará a las primarias de agosto próximo. Alberto Fernández dijo este domingo en una entrevista con el portal Infobae que hay «un plan sistemático de mentir para incluir» a Cristina Fernández en una trama de «corrupción».

EFE