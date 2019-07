Buenos Aires, 26 jul (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, expresó este viernes en un acto de campaña electoral que la «angustia» que han sufrido los habitantes del país por la crisis económica que viven «no fue en vano», porque las acciones de su Gobierno llevan a un «futuro mejor».

En un acto en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, Macri se presentó junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y su precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, a dos semanas de las elecciones primarias nacionales del próximo 11 de agosto y las generales de octubre.

«Estamos acá sabiendo todo lo que falta, pero también es muy importante que reconozcamos todo lo que hemos hecho juntos hasta hoy», afirmó el precandidato a la presidencia por la coalición Juntos por el Cambio.

El país, que atraviesa una crisis económica desde abril de 2018, arrastra una fuerte devaluación de la moneda y una inflación interanual del 55,8 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

«Sé que ha habido angustia y el nivel de dificultad que hemos tenido que asumir los argentinos. Quiero decirles que no fue en vano porque lo que estamos haciendo nos lleva hacia un futuro mejor», sostuvo el presidente.

Macri aseguró que «los cambios de raíz no se hacen de un día para otro» e incidió en que mucha gente se olvida de cómo estaba el país hace tres años y medio, cuando acabó el mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), ahora precandidata a la vicepresidencia por el peronista Frente de Todos.

«Lo que vamos a hacer los próximos años, con un poquito de viento a favor y ya sobre las bases que hemos empezado a construir, es infinito», declaró Macri.

El jefe de Estado presumió de la gestión de su Gobierno en turismo, transporte o seguridad, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, se refirió a la importancia del comercio exterior para el país al asegurar que no quiere que Argentina dé «la espalda al mundo» nunca más.

El país que soñamos no esta en el pasado, está en el futuro», sentenció. EFE