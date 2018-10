Buenos Aires, 19 oct (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, declaró hoy en un foro empresarial que el populismo es «tentador» y «muy contagioso», pero el país «va evolucionando» y «creciendo», y reiteró su compromiso con un presupuesto «equilibrado».

«Es muy tentador el populismo. Lo vemos en el debate diario, pero vamos evolucionando, vamos creciendo», afirmó Macri en la clausura del Coloquio IDEA, un encuentro en el que estaban presentes algunos de los empresarios más importantes de Argentina, frente a los que agregó: «Tenemos que tener reglas de juego y respetarlas, y no pensar que las cosas no tienen consecuencias».

Como ejemplo, el mandatario se refirió al debate sobre los subsidios a servicios públicos como el gas, sobre el que aseveró: «Hace falta que no digamos cosas demagógicas, que podemos pesificar (el coste de la energía), porque eso sería el fin» de su política de una mayor producción nacional.

Macri admitió, en un panel llamado «Cambio cultural: soy yo y es ahora», que los últimos meses, en los que se ha desatado una crisis económica, han sido «muy duros» para él, y se mostró consciente de «la angustia con que están viviendo los argentinos», un sentimiento que comparte.

El presidente explicó que las dificultades en el mercado de deuda y de divisas, un «cambio muy abrupto», le hizo acudir inmediatamente al Fondo Monetario Internacional el pasado mayo porque el Gobierno se dio cuenta de que la situación «no iba a durar una semanita».

Sin embargo, la política emprendida desde entonces ha «fortalecido» al país, según Macri, «por si las cosas siguen empeorando» para las economías emergentes.

También recordó la crisis del 2001, y agradeció mantenido la «tranquilidad» y la «comprensión» de los argentinos pese a que «algunos» pronosticaban que no terminaría su mandato.

Frente al locutorio lleno de representantes empresariales, Macri valoró como un «aporte patriótico» el impuesto a las exportaciones recientemente aprobado, y resaltó la necesidad de un presupuesto «equilibrado» y bajar los impuestos», que «traban el crecimiento», y aseguró que por eso Argentina «no puede crecer desde 2010».

También expuso que «la competitividad es todo» y «la productividad es la razón de vivir», porque significa generar empleos privados de calidad, para lo que se requieren leyes laborales como las de España o Italia, «y jueces que entiendan que la forma de generar trabajo es evitar las mafias que hacen del litigio la forma de vida».

Tras mencionar a Hugo Moyano, dirigente del sindicato de camioneros, uno de los de mayor poder de convocatoria en el país y enfrentado al Gobierno, declaró: «No podemos tener métodos mafiosos».

Por último, Macri subrayó que Argentina necesita «fortalecer el dialogo», que no se alcanza porque el país lleva «80 años arrastrándose en el mismo barro» y que los argentinos crean que «son los más vivos», pro lo que «hay mucha gente que le cuesta desprenderse de ello».

Macri criticó a los dirigente políticos que, dijo, se muestran de acuerdo con él en privado pero cargan contra él en público: «No puede ser que si la ven con claridad no tengan el coraje de decírselo a la gente».

EFE