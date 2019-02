Buenos Aires, 7 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, viajará la próxima semana a Vietnam y la India, dos países con los que espera “ampliar la relación” y aumentar los intercambios comerciales y tecnológicos. “Son países con los cuales podemos ampliar nuestra relación, en estos tres años hemos apostado por que la Argentina vuelva al mundo, porque creemos que eso nos va a ayudar a relacionarnos”, declaró Macri en una entrevista en Radio de la Costa, de la localidad de Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires. Acerca de la India, el mandatario señaló que “tiene mucha complementariedad” con Argentina, y ambas naciones tienen puntos para desarrollar en común, “no solamente en el mundo de la tecnología sino también de la seguridad alimentaria, energías renovables”. Macri contó que tiene “una linda relación con (el primer ministro indio, Narendra) Modi, quien lo invitó para la visita oficial, y espera “poder profundizar esa relación”. El presidente también habló de Vietnam, una nación que “ya les compra muchísimo, es uno de los grandes compradores de alimentos de Argentina”, y “puede llegar a comprar más, quieren hacer más cosas” con el país sudamericano. Macri apunto que los vietnamitas “también tienen un enorme afecto” por Argentina, “igual que el mundo árabe”. “Así que me voy para allá a hablarle maravillas de todos los argentinos, decirles las cosas buenas que tenemos para ofrecerles y para hacer, que vengan, que conozcan, que confíen, que estamos cambiando, construyendo una nueva realidad”, concluyó Macri. Además, se refirió a la polémica por su decisión de viajar a la India a través de la aerolínea Emirates, tras dar de baja el avión oficial, y explicó: “Costaba muy caro arreglarlo y estaba muy viejo, después mantenerlo costaba muy caro, y siempre quedamos ahí de comprar uno mas modesto, mas chico, usado, pero como estamos en restricción, siempre estamos pidiendo que se ahorre, no lo hicimos”. “El equipo de seguridad con razón me reclama que esto es un riesgo, un problema, que no lo tengo que hacer más”, afirmó Macri, pero aseguró que un viaje privado hubiese costado 20 millones de pesos (más de medio millón de dólares), por lo que “ha querido ahorrar” porque quiere “predicar con el ejemplo”. EFE