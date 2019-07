Buenos Aires, 13 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que el suyo es un «proyecto» que no trata de «sobrevivir en un cargo» y apuntó como pieza clave del mismo a que la actual gobernadora de Buenos Aires y compañera de partido, María Eugenia Vidal, revalide su mandato.

«No estamos para sobrevivir en un cargo, sino ser parte de un proyecto», dijo el presidente en el evento de presentación de los candidatos bonaerenses en la ciudad de La Plata, capital de la provincia.

Al acto acudió su candidato a la Vicepresidencia, el peronista Miguel Ángel Pichetto, y la propia Vidal, que comparecieron ante los seguidores de la coalición Juntos por el Cambio, en plena campaña para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto.

Las PASO son el paso previo hacia los comicios presidenciales del 27 de octubre, aunque ya están definidas las candidaturas de los principales frentes y por lo tanto funcionarán como una especie de sondeo para la cita de octubre.

«No me veo un minuto gobernando la Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora», aseveró Macri en referencia a la mandataria de la provincia más poblada de Argentina, región que irá a las urnas para definir gobernador el mismo día que las elecciones presidenciales.

Así, opinó que no tiene «ningún valor» pensar en ganar una de las dos elecciones, la nacional o la provincial, sino que el objetivo es alcanzar ambas plazas.

El presidente se refirió a la crisis que arrancó en 2018 y que en los últimos meses ha aminorado su gravedad, con una estabilidad cambiaria frente a la volatilidad que el peso argentino experimentó hasta hace poco, mientras la alta inflación -cercana a un 55 % interanual- también ha decrecido.

«Este último año yo lo pasé tan mal (…); no es fácil ir a dormir todas las noches con la sensación de volatilidad permanente», indicó Macri.

Sin embargo, el jefe de Estado del país austral recalcó que cuando arrancó su período presidencial partía de un Gobierno que había sido una «estafa», en referencia a los ejecutivos kirchneristas, y que su gestión logró parar un tren que se «estrellaba contra la pared».

Macri subrayó que existe «un enorme apoyo del mundo» para Argentina y que la nación.

Como en multitud de ocasiones durante su mandato, Macri mencionó la llamada «herencia» del kirchnerismo, con Cristina Fernández ahora como rival electoral -concurre como precandidata a vicepresidenta en la fórmula de Alberto Fernández, por el Frente de Todos-.

Antes del acto electoral, Macri y Vidal inauguraron juntos un taller ferroviario en la localidad de Tolosa, en la provincia de Buenos Aires.

Allí, el dirigente destacó que se dio «vuelta una página negativa para transformarla en positiva», al considerar que en las últimas décadas hubo falta de «inversión y cuidado» en el mantenimiento de los trenes.

Concluyó que «hay mucho por mejorar» en el transporte público de pasajeros pero que su Gobierno emprendió en ese aspecto una «revolución» que «no puede parar». EFE