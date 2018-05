Internacionales

Buenos Aires, 9 may (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, destacó hoy, un día después de anunciar que negocia un crédito con el Fondo Monetario Internacional, que el camino que está transitando su Gobierno facilitará “un futuro mejor para todos los argentinos”, aunque reconoció que no es una “meta fácil”. “Muchas veces me han escuchado hablar de por qué estoy acá. Quiero ayudarlos a crecer, a progresar, superarse y poder elegir en libertad. Esta no es una meta fácil. lo supimos desde el principio”, comenzó diciendo el presidente en un acto en la provincia de Mendoza. Este martes, Macri anunció que pactó con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, comenzar a negociar una “línea de apoyo financiero” que permitirá “fortalecer” el programa de “crecimiento y desarrollo” del país y dar un “mayor respaldo” para enfrentar ese “nuevo escenario global” y evitar una nueva “crisis” en el país. El anuncio, muy criticado por la oposición por el supuesto plan de ajuste que podría conllevar el préstamo, se produjo después de que el peso se depreciará fuertemente frente al dólar en los últimos días. Sin hacer mención alguna al FMI ni a la crisis cambiaria, Macri apostó en el acto, en el que se entregaban 1.000 chalecos antibalas a mujeres policías de la provincia y al que también acudió el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, por “construir un país sobre bases sólidas, sin atajos y sin parches”.