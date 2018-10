Buenos Aires, 12 oct (EFE).- Uno de los dirigentes de Propuesta Republicana (Pro) que lidera el presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó hoy que no es un “problema” el “disenso” expresado por la diputada Elisa “Lilita” Carrió, una de las principales aliadas políticas del Gobierno.

“No exigimos que nuestros legisladores piensen todos exactamente igual al presidente o al equipo del presidente. Eso no se exige hoy en Argentina. Esta Argentina admite el disenso y por supuesto privilegia el diálogo por encima de cualquier otra cosa”, dijo hoy el ministro del Interior argentino, Rogelio Frigerio.

El ministro, uno de los referentes del Pro, afirmó que respeta a Carrió, líder de la Coalición Cívica, fuerza que, junto al partido de Macri y la Unión Cívica Radical, integra la alianza gobernante Cambiemos.

En los últimos días, la diputada ha expresado sus diferencias con Macri, cuestionó al ministro de Justicia, Germán Garavano, y anunció que presentaría un pedido de juicio político contra este ministro.

La razón es que Garavano había señalado que para un país “nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente”, cuando le consultaron los medios sobre la situación de la expresidenta y senadora Cristina Fernández (2007-2015), sobre quien pesan pedidos de detención preventiva que no pueden salir adelante por tener fueros parlamentarios.

Este jueves, en un acto organizado por el Gobierno, Carrió que se iba a “amigar con el presidente” cuando “saque” de su equipo al ministro de Justicia.

Horas más tarde, y ante el revuelo que se generó, la diputada aseguró por las redes sociales que sus expresiones fueron una “broma”, aunque aclaró que tiene facultad constitucional para pedir un juicio político, cuya presentación pospondrá por unos días “en aras de distender esta situación”.

Luego, el propio Garavano difundió un mensaje para agradecer “el apoyo y el afecto recibido en estos días”.

Consultado sobre la polémica, Frigerio dijo hoy que “todos los diputados tienen el derecho a expresarse y opinar lo que crean conveniente”.

“Eso para nosotros no es un problema”, aseveró el ministro, quien dijo que los legisladores pueden, “si así lo consideran, pedir un juicio político a los funcionarios nacionales”.

“Por supuesto, no es un tema agradable, pero entra dentro del juego de la vida de la República y lo respetamos”, añadió.

Frigerio dijo respetar “profundamente la labor que viene haciendo Carrió desde antes de ser una de las cofundadoras de Cambiemos respecto a la lucha contra la corrupción y la búsqueda de más transparencia”.

Pero, subrayó, el “principal garante” de que continúe “la lucha contra la corrupción y la impunidad” es el presidente Macri. EFE