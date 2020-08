«Desde los Estados Unidos se está planificando hace tiempo un atentado con el fin de asesinarme», afirmó Maduro durante una entrevista difundida este domingo por la cadena estatal VTV.

«En toda esta fase he recibido amenazas, han dicho que van a eliminar a Maduro, estas palabras no se deben tomar como un juego, su objetivo es acabar con el liderazgo que tengo, así que no exagero cuando lo digo», añadió.

El mandatario venezolano atribuye estos planes a una decisión tomada en Estados Unidos con el apoyo de «parte de la oligarquía» de Colombia para asesinarle a él y a un alto mando político-militar de la revolución.

Maduro señaló que las intentonas comenzaron en 2013, nada más acceder él al poder. «Han sido 2.725 días de acoso, de agresiones, de manipulaciones. No he tenido un solo día sin la agresión del imperialismo y de la derecha fascista y siempre me han visto con una sonrisa y con ánimo. No he tenido días malos porque siempre estoy dispuesto a luchar».

Así, subrayó que no tiene miedo al imperialismo ni a la oligarquía colombiana. «Nunca voy a traicionar a este pueblo, nunca me voy a rendir».

Fuente: Europa Press