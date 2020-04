Luego de confirmada la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) debido a la pandemia de coronavirus, a nivel local se abrió una interrogante que se respondió casi que de inmediato. El Comité Olímpico Uruguayo (COU) está en año electoral, tal como sucede en los años en que se disputan los Juegos Olímpicos y la duda estaba en si el organismo iba a mantener lo previsto. Desde el COU aseguraron a Ovación que las elecciones serán en octubre ya que por razones de fuerza mayor por el coronavirus, no se llegará a tiempo para que se lleven a cabo antes o después de las fechas previstas inicialmente para los Juegos Olímpicos, es decir, 24 de julio al 9 de agosto. Pero a pesar de que el COI postergó Tokio 2020 y pasó los Juegos Olímpicos para el próximo año poniendo como fechas confirmadas el 23 de julio para el inicio y el 8 de agosto para el cierre, el COU no modificó las elecciones más allá de que podría haber sido una posibilidad ya que se han respetado los ciclos olímpicos para elegir a las nuevas autoridades. Esto marcará un cambio histórico en la conducción del organismo que hoy preside el Dr. Julio César Maglione, quien le confirmó a Ovación que «luego de que se aprueben la memoria y balance en la Asamblea que fijaremos próximamente, pasaremos a ponerle fecha a las elecciones que serán en octubre». Es que la situación que atraviesa el deporte a nivel mundial recae en lo local y los miembros del Consejo Directivo se vienen reuniendo vía internet entre ellos y también con las federaciones afiliadas para ir delineando un calendario.

Si bien hay muchas cosas por resolver, lo que sí ya se sabe es que las nuevas autoridades del Comité Olímpico Uruguayo serán elegidas en octubre, mes en el que se llevarán a cabo las elecciones.

¿Maglione buscará una nueva reelección?

El Dr. Julio César Maglione asumió como presidente del Comité Olímpico Uruguayo en 1987 y desde ese entonces no dejó su lugar teniendo una labor de muchos años y reconocimientos a nivel local e internacional. Hoy, con 84 años, el también presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA), aún no tiene decidido si irá por una nueva reelección en el COU o si finalmente se retirará tras cumplir su mandato. «Yo estoy muy bien, me siento bien y con ganas de seguir aportándole al deporte», le contó Maglione a Ovación al ser consultado por una eventual reelección agregando que «no sé todavía si me voy a presentar o no. Quiero hablar con mis compañeros y también escuchar a las federaciones a ver qué dicen y opinan». Cabe recordar que en las últimas elecciones del COU, Maglione fue reelecto con 28 votos de 29 federaciones en el acto que se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2016. En esa oportunidad, estaban habilitadas 31 de 32 federaciones afiliadas al COU (Boxeo no votó por estar intervenida) y hubo dos sufragios anulados.

Si bien todavía hay tiempo ya que las elecciones serán en octubre, todo hace indicar que si no hay opiniones contrarias en las federaciones afiliadas, Maglione irá en busca de otro mandato al frente del Comité Olímpico Uruguayo.