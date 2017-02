Los años en que Luis Lima fue uno más en las divisiones juveniles de Peñarol de Montevideo. En aquellos años por ejemplo, Diego Forlán era uno más, hasta que emigró a Independiente. Pero otro hecho no es menor en la trayectoria del nuevo DT de Almagro, en relación a aquel tiempo, desde el momento que «no me faltaron maestros a la hora de entrenar arqueros, como en los casos de Luis Maidana, Mazurkiewicz y Julio Acuña. Sin dudas el más completo para entrenarnos fue Luis Maidana. Un verdadero fenómeno. Julio Acuña me enseñó a patear la pelota, así de simple. Yo le pegaba mal, le pegaba feo. De a poco fue apareciendo la evolución, el mejoramiento. Eso se lo debo a Julio Acuña». Al DT no le faltarán rescates, por esos afectos que surgen a partir del fútbol y entonces la mención a la cuenta del Profesor Roberto Soria, Walter Guarino, el «Pato» Avellanal, Hugo Sagarías, el «Gringo» Cavani. El intransferible valor de los afectos.