El informe sobre la situación agropecuaria nacional para el período comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de octubre elaborado por técnicos del IPA (Instituto Plan Agropecuario), establece que la zona de la regional litoral norte, que comprende los departamentos de Salto, Artigas y Paysandú, en lo que refiere a ovinos, se está culminando el período de parición, con buenos resultados. No obstante, en el caso de Paysandú se conocen algunos predios que fueron afectados por una importante mortandad de corderos debido al temporal registrado a inicios de setiembre y en otros casos debido al aumento de los problemas de predadores (zorros fundamentalmente). En toda la región, las majadas de cría se encuentran en buenas condiciones, tanto sanitariamente como en su condición corporal.

MERCADOS

Por otra parte el informe indica que en lechería, existe un renovado optimismo por parte de los productores, derivado de las señales surgidas desde la industria, entorno a la captación de leche a partir de esta primavera. La recuperación

lenta pero sostenida de los precios a nivel internacional, que se ve reflejado en lo local, es también un elemento muy importante para el sector. En ganadería de carne, el período informado se destaca por la existencia de un precio de post zafra muy controlado por la industria y buenos precios relativos de ganados de reposición, existiendo relaciones flaco/gordo entre 1.3 y 1.4.

LECHERÍA

A partir de las últimas lluvias, ha mejorado el aporte de las pasturas, con el consiguiente abaratamiento de la dieta. Se ha comenzado con la realización de reservas de pasturas y en algún caso, con cultivos de cebada sembrados para tal fin.

AGRICULTURA

Los cultivos de trigo y cebada se encuentran en etapa de llenado de grano, siendo las expectativas de rendimiento buenas en términos generales. Las lluvias ocurridas en los últimos días, han aparecido en el momento justo y no se registran daños importantes a nivel general debido a la falta de agua de las últimas semanas. En general, los cultivos de trigo han mejorado y tienen mayor potencial de rendimiento que los de cebada. No se registran problemas importantes de plagas ni enfermedades. Respecto a los cultivos de arroz, en Artigas y Salto, en estos momentos se está realizando la siembra del cultivo. Se estima que la superficie sembrada hasta el momento es de aproximadamente el 55% del área total. Algunos productores optaron por postergar unos días la siembra dado que las condiciones del suelo no eran las adecuadas para tal fin, el mismo estaba extremadamente seco en superficie lo que causa ruptura de taipas. Esto es muy negativo si hay que resembrar ya que el margen de este negocio está ajustado dados los valores de costos y del producto. Teniendo en cuenta la soja, se está muy próximo a comenzar con la siembra de las primeras chacras en la región. En Paysandú, se estima que el área del cultivo será muy similar a la del año anterior, incluso con una leve tendencia a crecer. Gran parte, se sembrará como soja de primera. El área de sorgo se estima que será bastante menor que la sembrada el verano anterior.