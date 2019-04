Básquet LUB. Hoy en la capital se juega el partido N° 2 en el otro cruce de play offs en semifinales

En la jornada de hoy martes a la noche (21.15) en la capital del país (Palacio Peñarol), se estará disputando el partido N° 2 en el otro cruce restante en serie de play offs semifinales del campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol temporada 2018 – 2019

Luego de lo que fuera la victoria (74 – 68) del actual campeón Malvín en el primer juego de la serie, donde el equipo “playero” dirigido por el entrenador Pablo López, y capitaneado por el salteño Nicolás Mazzarino no las tuviera todas consigo, al momento de encarar el compromiso ante un rival que realmente dejó en claro que es otro muy diferente de aquel que disputará los cuartos de final ante Trouville, dando vuelta un resultado de 0 – 2 en la serie, empatando la misma primero, y consiguiendo luego la clasificación esta instancia con un 3 – 2 “lapidario”.

Lo que se vislumbra para esta noche, y en las previas se puede pronosticar, es otro partido igual, o más interesante que el primero, eso está claro si ambos repiten producciones, en el caso de Malvín tomando todos los recaudos necesarios para no verse sorprendido, y en el caso de Urunday Universitario, sabedor de que si corrige algún aspecto básicamente en lo defensivo, está plenamente capacitado no solo para empatar la serie, sino también para preocupar luego al actual campeón. Todo puede pasar, otro partido interesante (lo son todos llegada esta instancia), donde luego de conocido el resultado final, allí se podrá empatar la serie, o por el contrario la tendencia estará marcada en favor de Malvín, así de simple.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2018 -. 2019

Serie de play offs semifinales: (Al mejor de cinco partidos)

Martes 23 de abril

Partido Nº 2

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.15 Hs

Árbitros: (a designar)

MALVÍN (1) vs URUNDAY UNIVERSITARIO (0)