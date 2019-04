Se juega hoy el partido N° 3 en el cruce restante de play offs semifinales

En la jornada de hoy viernes a la noche (21.15) en al Palacio Peñarol (Montevideo), se estará llevando adelante el partido N° 3 (al mejor de cinco) en el cruce entre Malvín vs Urunday Universitario con la serie emparada 1 – 1

Luego de lo que fueran los dos partidos anteriores, donde quedó demostrada la gran paridad existente entre estos dos rivales, hoy van por el tercero “playeros” y “estudiosos”, en otro juego que promete emociones desde el inicio, en una serie que sin dudas se encuentra totalmente abierta, y ya tiene asegurado el cuarto partido la semana próxima.

No existe un juego igual a otro, por eso en el análisis, y la opinión previa al partido de hoy, no queda otra que la de pronosticar un compromiso parejo, intenso, y donde aquel que pueda sostener la defensa en los 40´, y tenga la tranquilidad para la toma de decisiones, y la mejor “puntería” a la hora del lanzamiento básicamente al momento del cierre, será quién tenga las mejores chances.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Uruguaya de Básquetbol: Temporada 2018 – 2019

Serie de play offs semifinales: (Al mejor de cinco partidos)

Partido N° 3

Viernes 26 de abril

Escenario: Palacio Peñarol (Montevideo)

Hora de comienzo: 21.15 Hs

Árbitros: Richard Pereira – Andrés Laulhe – Andrés Haller

MALVÍN (1) vs URUNDAY UNIVERSITARIO (1)

Resultados anteriores:

Partido Nº 1: Malvín (74) – Urunday Universitario (68)

Partido Nº 2: Urunday Universitario (79) – Malvín (73)